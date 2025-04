Hallo und Willkommen zum onda-info 613

los geht`s mit Notas zum internationalen Tag der Trans- Sichtbarkeit. Außerdem berichten wir von zwei Verfahren, deren Taten im letzten Jahrhundert liegen:

Dem Auslieferungsverfahren eines Ex Rote Brigade Mitgliedes aus Argentinien an Italien und zwei Deutschen, die sich nach langem Exil in Venezuela nun auf ein Verfahren in Deutschland eingelassen haben.

Danach reisen wir nach Uruguay. Ihr hört ein Feature über ein geplantes Großprojekt, dass im Landesinneren grünen Wasserstoff für Deutschland herstellen soll. Onda war vor Ort und befragte die Bewohner*innen zu dem Vorhaben.

Viel Spaß beim Hören

wünscht das onda- info Team

onda-info 613 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.