Hallo und Willkommen zum onda- info 600,

ja ihr seht richtig: 600 Ausgaben onda-info in 24 Jahren!

Anlässlich dieses Jubiläums sind einige von uns nach Hamburg gefahren.

Die Hamburger Hafengruppe hat uns zu einer Bootstour eingeladen

und wir haben auch erfahren was der Hafen alles mit Lateinamerika zu tun hat.

„Von Schatzkisten und Pfeffersäcken“ nennt sich diese Hafenrundfahrt

durch die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und verborgenen Ecken zwischen

den Containern.

In der Speicherstadt versteckt sich die größte Modelleisenbahn der Welt.

Hier haben wir einen kleinen Abstecher nach Río de Janeiro gemacht.

Hört am Besten selbst und feiert mit uns 600 Ausgaben onda-info!

Eine Party gibt es auch:

Am 11. Oktober in der Berliner Regenbogenfabrik, kommt vorbei!

Wie immer viel Spaß wünscht

das onda- info Team

onda- info 600: Hafen-Spezial von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.