onda-info 598

Am 30. August war der Internationaler Tag der Opfer des Verschwindenlassens, auch kurz Tag der Verschwundenen genannt. An diesem Tag wird auf die in vielen Ländern übliche Praxis hingewiesen, Menschen willkürlich verschwinden zu lassen, sei es durch kriminelle Gruppen oder Beamt*innen. Oft geschieht das im Auftrag oder mit Duldung der jeweiligen Regierung. Aus Anlass des Tages der Verschwundenen wiederholen wir einen Beitrag aus dem letzten Jahr. Im Februar 2023 besuchte uns die mexikanische Menschenrechtsanwältin Ana Lorena Delgadillo in unserem Studio und berichtete über ihre Arbeit. Delgadillo vertritt Familienangehörige von Migrant*innen, die Opfer von Mord und Verschwindenlassen auf ihrem Weg in Richtung USA geworden sind.

Außerdem berichtet onda von der Gedenkdemo zum 30. Jahrestag der erschossenen Demonstranten vor dem Krankenhaus- Filtro in Uruguay, die damals die Auslieferung dreier Basken verhindern wollten. Vorweg eine nota zu der Festnahme des 72 Jahre alten Ex-Guerillero Leonardo Bertulazzi in Buenos Aires.

Ende August wurden in Weimar die Goehte-Medaillien verliehen, die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. Eine der Preisträgerinnen ist die mexikanische Literatur-Übersetzerin Claudia Cabrera. Von Markus Plate erfahrt Ihr, warum es für Cabrera wichtig ist, dass Anna Seghers‘ Romane „Das siebte Kreuz“ und „Transit“ achtzig Jahre nach ihrem Erscheinen noch einmal übersetzt werden und zwar in modernes, mexikanisches Spanisch.

