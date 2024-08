Hallo und willkommen zum onda-info 597!

Nach ein paar Nachrichten stellen wir euch den lateinamerikanischen Verein Techo vor. Techo hat das Ziel, Wohnungen und Lebensbedingungen von Familien in den informellen Siedlungen langfristig zu verbessern – zum Beispiel in Panama. Seit zehn Jahren gibt es Techo auch in Deutschland. Pia und Isa haben uns mehr über ihren Verein erzählt. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, könnt ihr dafür Spenden unterstützen: betterplace.org/de/projects/137800?utm_campaign

In Venezuela wurde Ende Juli gewählt. Doch ein klares Ergebnis gibt es nicht – sowohl die Regierung als auch die Opposition haben sich zur Wahlsiegerin erklärt. Über die Situation in Venezuela sprechen wir mit dem Journalisten Tobias Lambert. Er ist Redakteur der Zeitschrift „Südlink“ und hat Venezuela viele Jahre lang begleitet.

Und von Radio Matraca hört ihr einen Beitrag über ihre Veranstaltung in Berlin: Im Juli hat Matraca drei aktuelle Filme über die Menschenrechtssituation in Bolivien, Peru und Chile vorgestellt. Dabei ging es um staatliche Gewalt in den drei Andenländern und den Widerstand dagegen.

