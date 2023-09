Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 572!

Wie ihr vielleicht wisst – oder zumindest wissen solltet – steht der 11. September in Chile für den 50. Jahrestag des Putsches gegen Salvador Allende. Und damit für den Beginn einer langen, finsteren Zeit für viele Chilen*innen, die bis heute noch nicht überwunden ist. Wir beginnen unsere Sendung daher mit einem kurzen Interview zu Chile: Carlos Gómez hat untersucht, wie sowohl in der DDR, als auch in Westdeutschland mit Denkmälern und Wandbildern an den Putsch in Chile erinnert worden ist.

Von der weltweiten Nahrungsmittelkrise sind über 340 Millionen Menschen betroffen. Zur Lösung dieser Krise könnte die urbane Landwirtschaft beitragen. Insbesondere in Ländern des globalen Südens gibt es bereits einige erfolgreiche Erfahrungen. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zeigt das Projekt Huertopía die Bedeutung urbaner Gärten für die lokale Ernährungsunabhängigkeit. Die kolumbianische Soziologin Maria Alejandra Villamil berichtet.

Und was ist eigentlich: Klimagerechtigkeit? In der mittlerweile 15. Folge des Podcasts „Ausgetauscht“ vom NPLA, also von uns, und der Freiwilligen-Entsendeorganisation ICJA haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Die in ihre lateinamerikanischen Zielländer ausreisenden Freiwilligen haben das Bildungsprojekt Formando Rutas kennen gelernt. Sie haben sich gefragt, wie sie die Proteste gegen den sogenannten „Grünen Kolonialismus“ im globalen Süden auch im Norden sichtbar machen können.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.