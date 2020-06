Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 487.

Diversität kann für viele Dinge stehen. Das erste was mir in den Sinn kommt, wenn ich das Wort höre: Geschlechter-Diversität. Und um die geht es in einer unserer Meldungen. Denn in Costa Rica wurde die Ehe für alle legalisiert.

In unserem ersten Beitrag stellen wir Euch Radio Wayna Tambo vor. Radio Wayna Tambo ist eines der größten freien Radiosender der unabhängigen indigenen Medien Boliviens. Dieses Jahr feiert es sein 25 Jähriges Bestehen. Wir sprechen mit Gründer Mario Rodriguez über die Entstehung des Senders und über das aktuelle Diversity Netzwerk.

Menschen die nicht den starren Vorstellungen von Identität der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, sind oft von politischen Entscheidungen ausgeschlossen. Im Interview erzählt der ecuadorianische Rapper Sumay von der Crew Los Nin wie Jugendliche aus dem Untergrund urbaner Gemeinschaften ihre Stimme sowohl gegen starre Vorstellungen indigener Identität als auch die politische Agenda der Regierung erheben.

Doch zuvor hört Ihr noch eine Meldung über den Bau des Tren Maya. Trotz Corona-Pandemie und massiver Proteste indigener Gemeinden wird der mit aller Eile vorangetrieben.

Wir wünschen eine interessante halbe Stunde.

Euer onda-info Team.

onda-info 487 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.