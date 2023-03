Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Im Spätsommer letzten Jahres haben wir uns mit dem Jongleur und Straßenkünstler Damian aus Peru unterhalten. Am Großen Stern, dem Kreisvekehr an der Berliner Siegessäule, haben wir dem Malabarista bei seiner Kunst zugeschaut. In unserem Interview im Tiergarten-Park berichtet er, wie es ist als Straßenkünstler in der Welt unterwegs zu sein und dadurch Menschen und Länder kennen zu lernen. Wir bekommen dabei einen Einblick in die Höhen und Tiefen seiner Profession. Wie hat die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine die Umstände seiner künstlerischen Arbeit an den Ampeln Berlins beeinflusst?

Hier gibt es ein Video von Damian mit anderen Malabaristas in Bogotá aus dem Jahr 2011.

Objekte in der Luft – Porträt eines Malabaristas von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.