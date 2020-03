Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

18 views

Honduras 2019: Die Autorin greift die realen politischen Verhältnisse auf und verwandelt sie in einen hochspannende Kriminalroman. Triunfo ist ein Ort an der Küste Honduras. Hier leben vor allem die indigenen Garífuna. Jetzt soll dieser Ort in eine sogenannte Modellstadt verwandelt werden. Den Ort gibt es wirklich, Triunfo als Modellstadt ist fiktiv. Im Buch ist die kleine Garífuna- Gemeinde der Modellstadt im Weg. Seit dem überschlagen sich die Ereignisse. Die Perspektive und Geschichte von 3 Protagonist*innen fließen schließlich zu einem Plot zusammen. Ulrich arbeitete als Entwicklungshelfer in Honduras und kommt jetzt zurück um seine Romanze von Damals zu überraschen, seit dem überschlagen sich die Ereignisse.Jutta Blume liest aus ihrem Buch: Die Aktivistin.

Neues Buch: Die Aktivistin von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.