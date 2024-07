Die argentinische MC Choco ist noch bis Ende September mit ihrem das Reggaeton-Projekt Chocolate Remix auf Tour in Europa. Sie singt aus einer queer- und transfeministischen Perspektive und transformiert den meist sexistischen Reggaeton in ein sexpositives Genre. Mit Stücken wie „Pizza con Champán“ spielt sie auf die Politik des früheren Präsidenten Menems an. Ihr neues Album La Fiesta richtet sie sich gegen die ultrarechte Regierung von Javier Milei. Genau diese Fiesta lassen wir uns niemals nehmen, sagt sie onda in einem Interview in Berlin im Juli 2024.

