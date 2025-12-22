Lost in Sachsen? Venezolanische Geflüchtete zwischen Community, Rassismus und Jobsuche

Angelina im Bus auf dem Weg nach Dresden. (Foto: Paul Welch Guerra)
Angelina ist 20 eine von über 9000 venezolanischen Asylbewerber*innen in Sachsen. In einer sächsischen Kleinstadt kämpft sie sich durch Praktika, Behörden und Alltagsrassismus. Unterstützung bekommt sie von Gerardo Duarte, einem ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter aus Kuba, der ehrenamtlich Geflüchteten in den sächsischen Arbeitsmarkt hilft.

Hier findet ihr weitere poonal- und onda-Beiträge zu Venezuela.

In Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika e.V. (FDCL)

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL e.V.)

CC BY-SA 4.0 Lost in Sachsen? Venezolanische Geflüchtete zwischen Community, Rassismus und Jobsuche von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

