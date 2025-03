Erzwungene Auswanderung stärkt organisierte Kriminalität

(Washington, 18. März 2025, insight crime).- Die Weltbank hat einen Bericht veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie die erzwungene Vertreibung in Venezuela zur Konsolidierung des Regimes von Nicolás Maduro und zur Stärkung der organisierten Kriminalität beigetragen hat.

Der im Januar 2025 veröffentlichte Bericht untersucht die Zusammenhänge zwischen der Massenemigration und der Konsolidierung des autokratischen Regimes in Venezuela. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) haben seit 2014 mehr als 7,7 Millionen Menschen Venezuela verlassen und damit einen beispiellosen Massenexodus ausgelöst. Die Autor*innen stufen diese Migration aus Venezuela als „erzwungene Vertreibung“ ein, da die Menschen nicht die Möglichkeit haben, zu bleiben und ein würdiges Leben zu führen.

„Mittelfristig trägt die erzwungene Vertreibung zur Aufrechterhaltung dieser Machthaber bei, indem sie die politische Opposition schwächt und die Ausbreitung des organisierten Verbrechens und illegaler wirtschaftlicher Aktivitäten begünstigt. Diese beiden Effekte verringern noch mehr den Druck für einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel“, heißt es in dem Dokument.

Im Folgenden bietet InSight Crime eine Analyse von zwei der wichtigsten Ergebnisse des Berichts.

Hybride kriminelle Gruppen gestärkt und politische Opposition geschwächt

Dem Bericht zufolge ist eine der auffälligsten Auswirkungen der Emigration die Zunahme der organisierten Kriminalität und der Präsenz krimineller Gruppen in den am stärksten betroffenen venezolanischen Gemeinden.

Die massive Abwanderung von Bürger*innen wurde von kriminellen Gruppen genutzt, um die Kontrolle über diese Gebiete zu übernehmen und ihre illegalen Aktivitäten auszuweiten. Dabei nutzten sie die fehlende Kontrolle durch die Bürger*innen aus, denn sie ermöglichte es ihnen, ungestrafter zu operieren, da es keine Personen gab, die ihre Handlungen anzeigen konnten.

Einige der so gestärkten Gruppen gehören zu dem, was InSight Crime als „hybriden Staat“ bezeichnet, in dem Elemente des Staates mit der kriminellen Welt verschmelzen. Dazu gehören die zivilen bewaffneten Gruppen der Regierung, die als Cuadrillas de Paz (CUPAZ) bekannt sind, sowie die die kolumbianische Guerillagruppe ELN (Ejército de Liberación Nacional), die jetzt auch in Venezuela operiert. Beide Gruppen haben eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung des Regimes von Nicolás Maduro gespielt, indem sie im Dienste des Staates agierten, zur Aufrechterhaltung der politischen und territorialen Kontrolle beitrugen und laut den Untersuchungen von InSight Crime Zugang zu kriminellen Wirtschaftszweigen hatten.

Eine der alarmierendsten Folgen dieser neuen Realität ist laut dem Bericht der Rückgang der politischen Opposition gegen das Regime und die Verringerung der Beteiligung der Bürger*innen an der Kommunalpolitik, da eine der Aufgaben dieser kriminellen Akteure darin besteht, Andersdenkende anzugreifen und Demonstrationen zu verhindern.

Obwohl die Ergebnisse des Berichts hervorheben, dass kriminelle Gruppen in den von der Emigration am stärksten betroffenen Gemeinden, insbesondere in den Grenzgebieten, an Macht gewonnen haben, hat die massenhafte Auswanderung nach Erkenntnissen von InSight Crime in einigen Regionen Venezuelas, hauptsächlich im Zentrum des Landes, zu einem Rückgang der Kriminalitätsrate geführt. Dieser Rückgang ist zum großen Teil auf die Abwanderung bestimmter krimineller Elemente zurückzuführen, aber auch auf die größere territoriale und kriminelle Kontrolle, die einige bewaffnete Gruppen erreicht haben, da sie durch ihre Verbindungen zum Regime ein Interesse daran haben, kleinkriminelle Aktivitäten zu unterbinden, um ein Bild der Sicherheit zu vermitteln.

Exodus begünstigt Menschenhandel, Menschen- und Drogenschmuggel

Eine weitere Schlussfolgerung des Berichts ist, dass die Migration von Venezolaner*innen den Aufstieg illegaler Aktivitäten wie Menschenhandel und Schmuggel begünstigt hat. Diese kriminellen Aktivitäten werden sowohl von Netzwerken in den Zielländern als auch von Gruppen venezolanischen Ursprungs durchgeführt.

Die venezolanischen kriminellen Netze haben sich auf den Menschenhandel und die Schleusung von Migrant*innen spezialisiert und sich in den Aufnahmeländern der Migrant*innen niedergelassen, was ihre Aktivitäten verstärkt hat.

Unter Ausnutzung der massenhaften irregulären Migration täuschen und manipulieren diese am Menschenhandel beteiligten Gruppen schutzbedürftige Menschen, insbesondere junge Frauen, und versprechen ihnen ein besseres Leben, um sie zu rekrutieren und schließlich zur Sexarbeit zu zwingen.

Ein prominenter krimineller Akteur in diesem Bereich ist die venezolanische Megabande Tren de Aragua, die mit dem Schmuggel von Migrant*innen, dem Menschenhandel und der sexuellen Ausbeutung in südamerikanischen Ländern wie Chile, Peru und Kolumbien beträchtliche Gewinne erzielt hat.

Darüber hinaus gibt es weitere kriminelle Netzwerke, die in grenznahen venezolanischen Bundesstaaten wie Falcón, Sucre und Delta Amacuro operieren und sich dem Transfer ihrer Opfern auf karibische Inseln wie Trinidad und Tobago und die Niederländischen Antillen widmen.

Übersetzung: Deborah Schmiedel

