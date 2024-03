In dieser Woche steht der Frauenkampftag an, zum 8. März steht unser Programm auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des feministischen Widerstands. Wir werfen einen Blick zurück und voraus, nach Mexiko, Kolumbien und Honduras.

Berta Cáceres wurde vor 8 Jahren ermordet – aber ihr Aktivismus lebt weiter. Auch die Mitglieder eines indigenen Frauenkollektivs erzählen von ihren Kämpfen in der kolumbianischen Guajira, das ganze Gespräch könnt ihr hier hören.

Mirjana Jandik hat mit einer Leihmutter in Mexiko gesprochen, die für ihre Rechte kämpft.

In diesem onda-info haben wir auch drei spannende Lektüre-Empfehlungen von einer Buchhandlung in Kolumbien für euch. Carolina Robledo Silvestre hat feministische Lesetipps für euch zusammengestellt.

onda-info 585 – 8M Spezial 2024 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.