Keine Gerechtigkeit für Minderjährige in Condorcanqui

(Lima, 11. August 2025, Servindi).- Trotz öffentlicher Anzeigen gibt es weitere Fälle von sexueller Gewalt gegen Minderjährige in Condorcanqui. Laut einer Vertreterin des indigenen Volks der Awajún wurden in diesem Jahr bereits 20 weitere Fälle registriert. Rosemary Pioc, Awajún-Vertreterin, beklagt, dass die Opfer keinen Zugang zur Justiz haben. Im Januar dieses Jahres hat das Gericht von Utcubamba in Amazonas einen Lehrer freigesprochen, der wegen sexueller Gewalt angeklagt war.

Pioc ergänzt, dass es viele Hindernisse und einen Mangel an psychologischer Betreuung für die Opfer gibt. Sie empört sich darüber, dass Fälle von Mädchen und Jugendlichen, die nicht bekannt oder in den Medien präsent sind, nicht als Priorität behandelt werden. „[In der Staatsanwaltschaft] gibt es Fortschritte, aber sie sind minimal. Es gibt kein Vertrauen. Letztes Jahr haben wir angezeigt, dass Anwälte des CEM [Centro de Emergencia Mujer zu dt. Frauen-Notrufzentrum] Belästigungen begangen haben. In den Behörden in Condorcanqui muss aufgeräumt werden”, fordert Pioc.

Die Aktivistin warnt, dass trotz der Anzeige weiterhin Fälle gemeldet werden. In einem Interview mit La República gab sie an, dass in der Provinz derzeit mittlerweile 616 Lehrkräfte und 52 Verwaltungsangestellte angeklagt sind. Die lokale Bildungsbehörde (UGEL) der Provinz registrierte im Jahr 2025 bereits zehn Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, während ein Bericht der Nachrichtenplattform Ojo Público angibt, dass der Staatsanwaltschaft derzeit 373 Anzeigen vorliegen.

In den untersuchten Fällen gibt es auch keinen interkulturellen Ansatz mit Personal, das die Muttersprache der indigenen Gemeinden versteht und für die Distanz zwischen den Opfern und den Institutionen sensibilisiert ist. Aufgrund ihrer wiederholten Anzeigen fürchtet Pioc Tenazoa seit 2024 um ihre Sicherheit. Damals hatte sie zusammen mit dem Rat der Awajún/Wampis-Frauen 524 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Lehrer angezeigt.

Von familiärer oder sexueller Gewalt Betroffene können sich kostenlos an eine Hotline des Ministeriums für Frauen und Bevölkerung wenden.

