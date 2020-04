Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Die Corona-Pandemie ist längst in Lateinamerika angekommen, auch in Mexiko. Infektionsherd Nummer Eins scheint das US-amerikanische Skiparadies Vail zu sein, wo auch in diesem Jahr Mexikos Wirtschaftselite dem Après-Ski frönte. Seitdem breitet sich Corona in Mexiko immer schneller aus. In Mexiko sind neben Superreichen 80 Prozent der Bevölkerung arm, das öffentliche Gesundheitssystem ist schlecht und kaum auf eine Epidemie vorbereitet. Wie will ein Land wie Mexiko die Bevölkerung unter diesen Bedingungen vor Corona schützen?

Zu diesem Thema gibt es demnächst auch einen poonal-Artikel.

„Wenn ich nicht arbeiten gehe, wovon soll ich dann leben?“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.