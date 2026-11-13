Workshop: Datenkolonialismus und Wissenproduktion im Zeitalter der KI

Workshop: „Zentren und Peripherien der Information: Datenkolonialismus und Wissenproduktion im Zeitalter der KI“. Ein Workshop für Aktivist*innen und Journalist*innen. Der Workshop findet auf Spanisch statt. Am 21.11. von 10:00 bis 14:00 Uhr im 5. Stock des Merhinghofes, Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin. Kommt vorbei!

CC BY-SA 4.0 Workshop: Datenkolonialismus und Wissenproduktion im Zeitalter der KI von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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