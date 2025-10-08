11.10.2025 | Presentación de tres libros sobre Colonia Dignidad

Presentación de tres libros sobre Colonia Dignidad y Editorial LOM, Chile, 2025:

Con:

Meike Dreckmann-Nielen Evelyn Hevia Jordán Jan Stehle Moderación: Ute Löhning Sábado 11 de octubre de 2025 – 18:00 – 20:00 hrs El evento se va a hacer en español.

Dónde: Librería Andenbuch, Bergmannstr. 59, Berlin Kreuzberg

1- „Colonia Dignidad: entre el recuerdo y el olvido. Aproximaciones a las memorias de los habitantes de la actual Villa Baviera“ de Meike Dreckmann-Nielen

Colonia Dignidad se hizo conocida internacionalmente por numerosos crímenes contra los derechos humanos, que hasta el día de hoy siguen sin ser esclarecidos. Por lo mismo, el hecho de que los antiguos miembros del enclave alemán hayan convertido progresivamente el lugar histórico en Chile en un complejo turístico de carácter recreativo, bajo el nombre de «Villa Baviera», suscita constantes críticas.

2- „Del Hospital “El Lavadero” al Hospital “Villa Baviera”. Reconstrucción historiográfica del Hospital de Colonia Dignidad“ de Evelyn Hevia Jordán

¿Cómo fue posible que Colonia Dignidad funcionara por más de cuatro décadas a pesar del conocimiento público de los ilícitos que cometían? Esta investigación busca desentrañar respuestas a través de la reconstrucción historiográfica del Hospital de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad (SBED) desde su doble dimensión asistencial y represiva.

3- „El caso Colonia Dignidad. La política exterior y el poder judicial en la República Federal de Alemania frente a las violaciones a los derechos humanos (1961-2020)“ de Jan Stehle

Este libro es la tesis doctoral del autor presentada y defendida ante la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín en 2020. Fue publicado en su versión original en alemán en octubre de 2021 por la editorial transcript de Bielefeld, Alemania, bajo el título Der Fall Colonia Dignidad. Zum Umgang bundesdeutscher Außenpolitik und Justiz mit Menschenrechtsverletzungen 1961-2020.

