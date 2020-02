Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Mais ist eine der 4 wichtigsten Nutzpflanzen weltweit. Sie kommt ursprünglich aus Mexiko und es gibt mehr als 5000 Sorten. Doch die unabhängige kleinbäuerliche Landwirtschaft ist weltweit in Gefahr, denn immer mehr Unternehmen melden Eigentumsrechte an Saatgut an. Was können wir tun, damit die Sortenvielfalt und die eigene Herstellung des Saatgutes erhalten bleiben?

„Wem gehört das Saatgut?“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.