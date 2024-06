(Mexiko-Stadt, 10. Juni 2024, Desinformémonos).- Bewohner*innen der Sierra Mazateca de Oaxaca blockierten an diesem Sonntag wichtige Kreuzungen im Zentrum von Mexiko-Stadt. Sie fordern, dass die mexikanischen Behörden bezüglich der Waldbrände in Oaxaca reagieren und Hilfen zur Verfügung stellen, um die Brände, die seit mehr als 20 Tagen aktiv sind und bereits 6500 Hektor Wald verschlungen haben, zu bekämpfen.

Auf Höhe des Palacio de Bellas Artes halten Mädchen, Jungen, Frauen und Männer Plakate mit Aufschriften wie „Luftunterstützung für die Brände in der Sierra Mazateca“ oder „Wir brauchen Hilfe, um das Feuer zu ersticken“ in die Luft. Dabei werden Parolen wie „Die Erde in Mazateca brennt“, „Herr Präsident, wir wollen eine Lösung“ oder „Flora und Fauna sind am Sterben“ gerufen.

Die Bewohner*innen der Sierra (dt. Gebirgskette), insbesondere der Dörfer San José Tenago und Huautla de Jiménez, fordern die sofortige Intervention der nationalen Forst-Kommission, CONAFOR. Aufgrund der fehlenden Reaktion der staatlichen Umweltbehörden wurden die Dorfbewohner*innen bisher mit der Bekämpfung der Brände allein gelassen.

Bei der Demonstration forderten die Betroffenen außerdem Spezialwerkzeuge zur Löschung von Feuer und den Einsatz von Helikoptern, um das Feuer auch aus der Luft zu bekämpfen.

Proteste mit der Forderung nach Unterstützung bei der Brandbekämpfung fanden auch auf der Straße Ignacio Zaragoza in der Nähe der U-Bahn-Station Tepalcates statt, wo die Bewohner*innen von San José Tenango Luftunterstützung zum Löschen des Feuers und Medikamente zur Behandlung der Opfer forderten.

„Verzeihen Sie uns, aber unser Dorf brennt“, sagte einer der Bewohner zu den betroffenen Autofahrer*innen, deren Mobilität durch die Proteste eingeschränkt wurde.

Oaxaca ist neben Guerrero, Morelos, Veracruz und dem Bundesstaat Méxiko einer der Bundesstaaten, der in den letzten Wochen am meisten von den Waldbränden betroffen war.

Die am stärksten betroffene Regionen sind Mixteca, Sierra Mazateca und Los Chimalapas. In diesen Gebieten sind mehr als 6500 Hektar von 23 aktiven Bränden betroffen.

