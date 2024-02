Rekordniederschläge im Februar

(Saint John’s, 14./18. Februar 2024, prensa latina/poonal).- Der Antillenstaat Antigua und Barbuda hat Anfang Februar Rekordniederschläge gemessen. Laut dem Webportal Antigua News Room meldete der internationale Flughafen V.C. Bird am 7. und 8. Februar 49,4 mm bzw. 58,9 mm Regen. Damit sind diese beiden Tage die nassesten jemals gemessenen Februartage auf dem Archipel. Der bisherige Februarrekord lag bei 39 mm im Jahr 1982. Mit insgesamt 153,7 mm Niederschlag war die erste Februarwoche die regenreichste seit 1928.

Grund ist eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Kältewelle, die auch auf den Nachbarinseln verzeichnet wurde. Normalerweise ist der Februar auf Antigua und Barbuda der zweittrockenste Monat des Jahres mit durchschnittlich 50 mm im ganzen Monat. Antigua und Barbuda ist ein kleiner Inselstaat mit etwa 100.000 Einwohner*innen und liegt in der östlichen Karibik.

Katastrophenschutz warnt

Unterdessen warnte die Katastrophenschutzbehörde NODS, dass die Bevölkerung zu wenig Bewusstsein darüber habe, wie sie sich bei Naturkatastrophen zu verhalten habe. Speziell in der Hurrikansaison wüssten einige Bürger*innen immer noch nicht, was zu tun sei, beklagte Melinda Simon, Sprecherin der NODS. Angesichts immer häufigerer Dürren und immer unberechenbareren Stürmen sei es dringend notwendig, die Menschen zu überzeugen, sich besser vorzubereiten.

Simon betonte, es sei wichtig, vor und während Naturkatastrophen den Anweisungen zu folgen und wichtige Medikamente und Lebensmittel immer griffbereit zu haben. Zudem müsse vermieden werden, Müll in mögliche Überschwemmungsgebiete zu werfen. Manche Menschen würden erst reagieren, wenn das Unheil bereits geschehen sei, ergänzte der Direktor der NODS, Sherrod James. Eigentum könne man ersetzen, Menschenleben nicht. Er appellierte an eine gemeinsame Verantwortung zum Schutz der Infrastruktur. Vandalismus und Raub etwa von Solarlaternen würden die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft untergraben, so James.

