Millioneneinnahmen durch Start der Lithiumproduktion erwartet

(La Paz, 7. August 2023, bolpress).- Der bolivianische Staatskonzern YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos, etwa: Bolivianische Lithiumvorkommen) rechnet mit Einnahmen in Höhe von ungefähr 70 Millionen US-Dollar für den Verkauf der ersten 2.000 Tonnen Lithium, die bis Ende des Jahres im neuen Produktionswerk für Lithiumcarbonat gewonnen werden sollen.

Der Präsident des YLB, Carlos Ramos, bestätigte, dass das Werk zur Produktion von Lithiumcarbonat in der Salzwüste von Uyuni im Departamento Potosí noch in diesem Monat eingeweiht werden soll. Die weltweit größte und höchst gelegene Salzwüste „Salar von Uyuni“ liegt im Südwesten Boliviens und hat das größte Lithiumvorkommen der Erde.

YLB-Präsident spricht von Meilenstein

„Wir sprechen von einem Meilenstein für unser Land und vielleicht von einer der wichtigsten Aktivitäten. Denn wir werden den Schritt gehen, auf den wir so viele Jahre gewartet haben und den wir durch unsere Arbeit realisieren”, erklärte er.

Die jährliche Kapazität des Werkes soll einmal bei 15.000 Tonnen Lithiumcarbonat liegen. Erst einmal ist jedoch vorgesehen, ab August bis zum Jahresende eine anfängliche Produktion von etwas mehr als 2.000 Tonnen auf den Markt zu bringen.

“In dieser ersten Phase planen wir eine Produktion von 2.000 Tonnen jährlich. Und dann können wir rechnen: Der Preis für Lithium liegt aktuell bei ungefähr 35.000 US-Dollar pro Tonne; unser Land wird also in der ersten Phase über Bruttoeinnahmen von 70 Millionen US-Dollar verfügen können“, sagte er.

Ramos betonte jedoch, dass der Absatz von bolivianischem Lithiumcarbonat in diesem Jahr steigen werde, da diese geplante Menge zusätzlich zu der in der Lithium-Pilotanlage produzierten Menge auf den Markt gebracht werden würde.

Bau des Werks zwischenzeitlich gestoppt

Der Bau der neuen Industrieanlage kostete etwa 130 Millionen US-Dollar. Während der Interimsregierung von Jeanine Áñez im Jahr 2020 wurde der Bau des Werkes gestoppt; mit dem Amtsantritt von Präsident Luis Acre im Jahr 2021 nahm man die Arbeit jedoch wieder auf.

Lithiumcarbonat ist ein Rohstoff für die Herstellung von Batterien. Durch die zunehmende Produktion von Elektrofahrzeugen ist die Nachfrage nach Lithiumcarbonat und anderen Lithiumderivaten auf dem internationalen Markt stark gestiegen.

In den Salzseen Boliviens befinden sich derzeit über 23 Millionen Tonnen Lithium, davon in Uyuni 21 Millionen, in Coipasa 1,8 Millionen und in Pasatos Grandes 200.000 Tonnen. Damit steht Bolivien weltweit an der Spitze der Länder, die über das Metall verfügen.