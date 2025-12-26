Gesetz erkennt Klimavertriebene an

(Bogotá, 17. Dezember 2025, Servindi).- Das kolumbianische Repräsentantenhauses hat das Gesetz über Klimavertriebene verabschiedet. Damit ist Kolumbien das erste Land in Lateinamerika, das Menschen, die infolge des Klimawandels ihre Heimat verlassen mussten, offiziell als Klimavertriebene anerkennt.

Der durch die Abgeordneten Duvalier Sánchez der Alianza Verde (Grüne Allianz) und Julia Miranda des Nuevo Liberalismo (Neuer Liberalismus) eingebrachte Gesetzentwurf wurde nach mehreren Versuchen beschlossen.

Das Gesetz verpflichtet die kolumbianische Regierung, staatliche Maßnahmen zur Prävention, Unterstützung und zur Entwicklung dauerhafter Lösungen für diese Form der Vertreibung zu erarbeiten, die sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft hat.

Künftig gelten Menschen, die von Überschwemmungen, Erdrutschen, Vulkanausbrüchen und anderen extremen Naturereignissen betroffen sind, nicht mehr nur als vorübergehend Geschädigte. Sie werden als Opfer mit Rechten anerkannt und haben Anspruch auf umfassende, kontinuierliche und präventive Unterstützung.

„Bisher fanden sich diese Personen in einem rechtlichen Vakuum wieder: Der Staat hat auf Notfälle reagiert, aber es gab keinen rechtlichen Rahmen, der die eine langfristige Betreuung ihrer Fälle, dauerhaften Schutz und grundlegende Lösungen gewährleistet hätte. Dieses Gesetz versucht diese Lücke zu schließen“, erklärt der Abgeordnete Sánchez.

Vorgesehen ist unter anderem die Einrichtung eines Einheitlichen Registers für Klimavertriebene. Dieses soll von der Nationalen Einheit für Katastrophenrisikomanagement koordiniert werden und die Identifizierung, Erfassung und weitere Bearbeitung der Fälle betroffener Familien ermöglichen.

Bereits im Jahr 2024 hatte das kolumbianische Verfassungsgericht die zwangsweise Vertreibung infolge des Klimawandels und von Naturkatastrophen als legitimen Grund für die Anerkennung eines Vertriebenenstatus eingestuft – vergleichbar mit Vertreibungen durch bewaffnete Konflikte. Das Gericht betonte zudem die Pflicht des Staates, ein Erfassungssystem zu schaffen, um diese Situationen anzuerkennen, und den Betroffenen „dringliche und priorisierte“ Unterstützung zu gewähren.

Grundlage dafür war eine Klage eines 63- und eines 66-jährigen Bauernpaares aus Arauca, das sein Zuhause aufgrund von Überschwemmungen des Flusses Bojabá verlassen musste. Die beiden hatten bei der staatlichen Behörde für Opfer des bewaffneten Konflikts, der Unidad de Víctimas, beantragt, als Opfer zwangsweiser Vertreibung anerkannt zu werden und dieselben Unterstützungsleistungen zu erhalten wie andere Vertriebene.

Mit Informationen von La Silla Vacía und El Espectador.

