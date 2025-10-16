Putomayo unter Druck – Interview mit der Kleinbäuerin und Aktivistin Jani Silva

Jani Silva Kolumbien Umweltaktivistin InterviewVor einigen Tagen stand eine Frau aus Kolumbien auf der Bühne des prächtig geschmückten Festsaals des Wiesbadener Landtags. Jani Silva, 64-jährige Kleinbäuerin, Menschenrechts- und Umweltaktivistin aus dem Putumayo, einer Amazonasregion an der Grenze zu Ecuador. Jani Silva ist das, was man in Kolumbien eine Lider Social nennt, eine Führungspersönlichkeit ihrer Gemeinde, die sich für ein besseres Leben und gegen Gewalt und die Zerstörung der Umwelt in ihren Regionen einsetzt. Dafür erhielt sie den hessischen Friedenspreis.

CC BY-SA 4.0 Putomayo unter Druck – Interview mit der Kleinbäuerin und Aktivistin Jani Silva von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

