Angriff auf Siedlung in Minga Guazú

(Asunción, 16. September 2025, base-is).- Am 15. September wurde die 30 Kilometer von der Stadt Minga Guazú im Departamento Alto Paraná entfernte Gemeinschaft „Las Residentas – Mujer Paraguaya“ von schwer bewaffneten Zivilisten angegriffen; dabei kam es in der Siedlung nicht nur zu Sachschäden, sondern es wurden auch Personen verletzt. Laut den Gemeindevorsteherinnen sollte der Angriff die Bewohner*innen einschüchtern, um ihnen ihre Grundstücke wegzunehmen und sie einer Immobilienfirma zu übergeben.

Die hauptsächlich von Frauen geführte Gemeinschaft hat sich vor über acht Jahren an diesem Ort angesiedelt. Sie besteht aus circa 300 Familien, die dort nicht nur ihre Wohnhäuser haben, sondern auch Gemüsegärten für den Eigenbedarf sowie Gemeinschaftsfelder bewirtschaften. Nach Aussage der Anführerinnen bemühen sie sich seit Jahren um eine Legalisierung der Siedlung. In letzter Zeit seien jedoch fremde Personen mit Verbindungen zu Politiker*innen und anderen einflussreichen Persönlichkeiten der Gegend in der Gemeinschaft aufgetaucht.

Kampf um Land und Wohnraum

Diese Personen würden versuchen, die Bewohner*innen der Siedlung durch Täuschungen zu vertreiben, damit das Land in die Hände einer Immobilienfirma gelange. Jetzt hat eine schwer bewaffnete Gruppe die Gemeinschaft angegriffen, wobei es mehrere Verletzte gab, darunter ältere Menschen, Kinder und Frauen. Die Situation hat auch eine angrenzende indigene Gemeinschaft betroffen, die von der paramilitärischen Gruppe eingeschüchtert worden ist.

Die Gemeindevorsteherinnen äußerten ihre Besorgnis über das Geschehen und sagten, dass sie weiterhin ihre Siedlung verteidigen werden, da sie ein starke Gemeinschaft seien, sich ihrer Rechte bewusst seien und wüssten, wie wichtig der Kampf um Land und Wohnraum sei.

Vertreibungen und Gewalt gegen Gemeinschaften, die um Land kämpfen, sind in Paraguay häufig. In den letzten Jahren gab es solche Vorkommnisse sowohl im ländlichen Bereich, wo die Agrarindustrie auf indigenes und bäuerliches Land vordringt und die Bevölkerung vertreibt, als auch in städtischen Gebieten, wo Immobilienfirmen eine bedeutende Rolle spielen: Sie versuchen, an Grundstücke zu gelangen, die sich für Immobiliengeschäfte eignen.

Übersetzung: Christa Röpstorff

Angriff auf Siedlung in Minga Guazú von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.