Wahlen in Honduras – Drei Kandidat*innen, zwei Visionen, wenig Vertrauen

Honduras Wahlen 2025
Wahlkampf in Honduras – Dreikampf mit zwei Ideologien (Foto: Iolany Pérez)

Ein Land im Ausnahmezustand, ein Wahlkampf voller Konfrontationen – und eine Entscheidung, die ohne zweite Runde fällt. In Honduras prallen zwei politische Visionen hart aufeinander. Unsere Kollegin Iolany Pérez von Radio Progreso in Honduras zeigt, was auf dem Spiel steht, warum die Wahl so umkämpft ist – und warum die Hoffnung vieler Menschen dennoch ungebrochen ist, obwohl sowohl das Wahlsystem, als auch die Demokratie an sich dringend reformbedürftig sind.

