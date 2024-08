Trump droht bei Wiederwahl mit Abbruch der Handelsbeziehungen zu Mexiko

(Mexiko-Stadt, 20. August 2024. La Jornada).-Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Howell, Michigan, gedroht, die Beziehungen zu Mexiko auszusetzen, sollte er nach den Wahlen im November ins Weiße Haus zurückkehren.

„Mexiko nutzt unser Land wirklich aus, sie wollen Milliarden von Dollar, nur um zu reden… Ich glaube, sie wollen Milliarden von Dollar, um zu verhandeln. …. Sie wollten zwei Milliarden Dollar, bevor sie anfangen zu verhandeln, das wird mit mir nicht passieren. Ich würde sagen: ‚Wirklich, verhandeln?‘ Die Handelsbeziehungen mit Mexiko sind vorbei. Und sie würden sagen: ‚Sir, wir geben Ihnen zwei Milliarden’“, sagte er im Livingston County Sheriff’s Office in Howell, einer Stadt mit rund 10.000 Einwohnern nordwestlich von Detroit.

„Sie hätten Mexiko sagen können: ‚Wenn ihr das nicht tut, werden wir nicht mit euch handeln, wir werden keine Geschäfte mit euch machen, wir werden euch nicht erlauben, eure Autos in den Vereinigten Staaten zu verkaufen … an diese lächerlichen Leute. an diese lächerlichen Leute zu verkaufen. Sie haben uns über viele Jahre 32 Prozent unserer Autoindustrie weggenommen, sie bauen einige der größten Autofabriken der Welt (…) sie denken, sie werden diese Autos bauen und sie dann in die Vereinigten Staaten verschiffen, ohne Steuern zu zahlen. Das wird nicht passieren. Wir werden Zölle von 100 bis 200 Prozent erheben. Das werden wir nicht zulassen“, versprach der Republikaner.

Er versprach auch, die Grenze zu Mexiko an seinem ersten Tag als Präsident zu schließen, und warf seiner demokratischen Rivalin und derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris vor, nicht energischer gegen das Nachbarland vorgegangen zu sein. „Ich werde die illegalen Einwanderer von Kamala (Harris) in ihre Heimat zurückschicken“, sagte er.

Die Wahlkampfveranstaltung fand in Howell statt, einer Stadt die in der Vergangenheit als Hochburg des Ku-Klux-Klans (KKK) galt. Im vergangenen Monat fand dort eine Kundgebung weißer Rassisten statt. Sie skandierten „Heil Hitler“ und trugen Transparente mit der Aufschrift „White Lives Matter“ durch die Straßen. Lokalen Medienberichten zufolge waren auch Sprechchöre wie „We love Hitler, we love Trump“ zu hören.

