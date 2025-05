Staatstrauer: José Mujica stirbt 89-jährig

(Montevideo, 13. Mai 2025, Prensa Latina).- In Uruguay fand heute eine offizielle Trauerfeier zum Tod des ehemaligen Präsidenten José Mujica statt. Mehrere lateinamerikanische Staatschefs reisten an. Mujica starb im Alter von 89 Jahren. Er litt an Speiseröhrenkrebs, der auf seine Leber übergegriffen hatte. Sein Tod wurde von Präsident Yamandú Orsi über die sozialen Medien bekannt gegeben. „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Kameraden Pepe Mujica bekannt. Präsident, Kämpfer und Anführer. Wir werden dich sehr vermissen, hochgeschätzter Alter. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast, und für deine tiefe Liebe zu deinem Volk“, schrieb Orsi. Der ehemalige Tupamaro-Guerillakämpfer, politische Gefangene der Diktatur, revolutionäre Kämpfer und ehemalige Präsident starb nach Angaben seines Leibarztes Raque Pennone um 16.00 Uhr Ortszeit. Die Beerdigung wird von den uruguayischen Behörden organisiert. Die Minister des Kabinettsbeschlossen die Staatstrauer, bei der die uruguayische Flagge auf Halbmast gesetzt wird; offizielle Aktivitäten werden in dieser Zeit zum Erliegen kommen.

Letzte Reise

Der Sarg wird morgen gegen 10.00 Uhr (Ortszeit) in einer Autokolonne vom Sitz des Präsidenten zum Hauptquartier des Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros und von dort zum Hauptquartier des Frente Amplio (FA) fahren. Anschließend wird der Zug zum Hauptquartier des Movimiento de Participación Popular (MPP) gebracht, dem Mujica vorsaß und der zum Frente Amplio gehört. Die Totenwache wird im Salón de los Pasos Perdidos im Nationalparlament stattfinden und könnte bis Freitag dauern. Unter anderem kündigten die Präsidenten Inácio Lula da Silva, Gabriel Boric Gustavo Petro und die argentinische Ex-Präsidentin Cristina Fernández an, in die Hauptstadt zu reisen. Fernández hatte Mujica erst kürzlich in seinem Haus im Westen Montevideos besucht. Mujica hatte sich diesen Ort als letzte Ruhestätte ausgesucht. Präsident Orsi wird ebenfalls dort sein, um der Lebensgefährtin von Pepe Mujica, Lucía Topolansky, ehemaligen Vizepräsidentin der Republik, Beistand zu leisten.

