(Bogotá, 2. Mai 2024, democracy now/poonal).- Anlässlich einer Kundgebung in der Stadt Bogotá zum Internationalen Tages der Arbeit kündigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel an. „Ich denke, die Millionen von Menschen, die heute auf die Straße gegangen sind, mit uns einer Meinung sind, und wir mit ihnen. Das darf nicht sein; wir dürfen nicht zurückverfallen in die Zeiten des Völkermords, der Auslöschung eines ganzen Volkes, der vor aller Augen geschieht, während wir tatenlos zusehen. Wenn Palästina stirbt, stirbt die Menschheit. Und so wie wir die Menschheit nicht sterben lassen, werden wir auch nicht zulassen, dass Palästina stirbt“, so Petro wörtlich.

Internationale Kritik an der israelischen Regierung

An vielen Orten der Welt nutzten die Menschen die Demonstrationen und Kundgebungen zum Internationalen Tag der Arbeit, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und den Menschen im Gazastreifen zu bekunden. In den USA forderten einige Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers den Vorsitzenden Shawn Fain auf, aus der Unterstützung des US-Präsidenten Joe Biden für Israel Konsequenzen zu ziehen und sich von ihm zu distanzieren. Allein in New York forderten Zehntausende Student*innen und Arbeiter*innen im Rahmen der 1.-Mai-Demos Freiheit für Palästina.

Als erster lateinamerikanischer Staat hatte Bolivien im November 2023 die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, gefolgt von Venezuela und Belize. Das Verhältnis zwischen Bolivien und Israel war gerade erst auf dem Weg der Stabilisierung, da die Regierung Morales (wie auch Venezuela) bereits 2009 wegen des israelischen Militäreinsatzes in Gaza die Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen eingestellt hatte.

Regierung bricht diplomatische Beziehungen zu Israel ab von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.