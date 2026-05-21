Proteste und Straßenblockaden gegen Regierung

(Buenos Aires, 16. Mai 2026, anred).- Bolivien durchlebt eine der schwersten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krisen der vergangenen Jahre. Nur sechs Monate nach dem Amtsantritt des Präsidenten Rodrigo Paz befindet sich der Andenstaat inmitten einer Welle von Protesten, Blockaden und Mobilisierungen, angeführt von Landwirt*innen, Bergarbeiter*innen, Lehrkräften, Spediteur*innen und Indigenen. Diese protestieren damit gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, mangelnde Gesprächsbereitschaft seitens der Regierung und deren wirtschaftliche Regulierungsmaßnahmen.

Inzwischen sind weite Landesteile von den Protesten betroffen. Seit Beginn der proteste Anfang Mai wurden dutzende Blockaden von wichtigen Transportwegen registriert, die die Hauptstadt La Paz mit Cochabamba, Oruro und den Grenzübergängen nach Chile und Peru verbinden. Laut offiziellen Mitteilungen und lokalen Medienberichten blieben die Wege an über 60 Punkten in mehreren Departments unterbrochen, was zu einer Verknappung von Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten geführt hat. Dazu kommen wirtschaftliche Einbußen in Millionenhöhe.

Fehlgeschlagene Agrarreform als Auslöser

Einer der Auslöser der Proteste war die Verabschiedung des sogenannten Gesetzes 1720 – eine Agrarreform, die von landwirtschaftlichen und indigenen Organisationen abgelehnt wird, weil sie die Nutzung von Land als finanzielle Sicherheit ermöglichte und den Schutz von kleinen ländlichen Grundstücken vor Pfändung einschränkte. Obwohl die Regierung das Gesetz aufgrund des massiven sozialen Drucks zurücknahm, gingen die Demonstrationen weiter; die Forderungen weiteten sich auf höhere Löhne und Subvention von Treibstoff aus, bis hin zu Forderungen nach einem Rücktritt des Präsidenten.

Gleichzeitig kritisierten Transportunternehmer*innen und Agrarproduzent*innen die schlechte Qualität des von der Regierung importierten Treibstoffs und beklagten Schäden an Fahrzeugen und Landmaschinen. Die wirtschaftliche Krise, die Inflation und der Anstieg der Lebenshaltungskosten haben die soziale Krise verschärft, während verschiedene soziale Bewegungen der Exekutive anlasten, ihre Forderungen kleinzureden und sich einem Dialog mit ihnen zu verweigern.

Dynamitstangen und Tränengas

Die Situation eskalierte zusätzlich, als sich organisierte Bergarbeiter*innen den Protesten anschlossen. In La Paz wurden heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstrant*innen und Polizeikräften registriert, nachdem Gruppen von Bergleuten versucht hatten, mit Hilfe von Dynamitstangen zum Regierungssitz vorzudringen. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Repressalien an verschiedenen Punkten der Hauptstadt.

Unterdessen haben Teile des Gewerkschaftsdachverbands COB (Central Obrera Boliviana), Gruppen von Landarbeiter*innen und Indigenen ihre Proteste verschärft und fordern nun offen den Rücktritt von Rodrigo Paz. Soziale Führungspersonen beklagten einen zunehmenden „Verrat“ der Regierung an den sozialen Basisgruppen und lehnten daher die offiziellen Aufrufe zum Dialog ab.

Inmitten des Konflikts nimmt auch die Spannung innerhalb der Politik zu. Expräsident Evo Morales tauchte wieder auf der Bildfläche auf, nachdem die bolivianische Justiz einen Haftbefehl gegen ihn im Zusammenhang mit Menschenhandel erhoben hatte. Morales hingegen sprach von politischer Verfolgung, Morales-Anhänger*innen haben sich den Protesten angeschlossen und tragen mit zur institutionellen Krise im Land bei.

Mit blockierten Transportwegen, Straßenkämpfen und einer wachsenden Ablehnung gegenüber der Regierung steht Bolivien vor einem Szenario hoher politischer und sozialer Unsicherheit. Die protestierenden Organisationen halten die Blockaden aufrecht und haben angekündigt, die Maßnahmen zu verschärfen, sollte es keine konkreten Antworten auf ihre Forderungen geben.

Proteste und Straßenblockaden gegen Regierung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.