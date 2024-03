(Montevideo, 24. März 2024, la diaria).- Die brasilianische Bundespolizei (PF) hat am Sonntag die drei Hauptverdächtigen verhaftet, die für die Ermordung der damaligen Stadträtin von Rio de Janeiro, Marielle Franco, und ihres Fahrers, Anderson Gomes, verantwortlich sein sollen. Sie wurden in der Nacht des 14. März 2018 erschossen.

Wie die Online-Zeitung Brasil de Fato berichtet, handelt es sich bei den Festgenommenen um Domingos Brazão, derzeitiger Berater des staatlichen Rechnungshofs, seinen Bruder Chiquinho Brazão, derzeit Bundesabgeordneter für Rio de Janeiro und Vertreter der rechtsgerichteten Partei Union Brasilien, und den ehemaligen Leiter der Zivilpolizei von Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Operation, die gemeinsam von der Bundespolizei, der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft von Rio de Janeiro durchgeführt wurde, stützte sich auf die Aussage von Ronnie Lessa, einem ehemaligen Polizeibeamten, der als Täter inhaftiert war und die Namen der Auftraggeber des Mordes nannte. Ein weiterer Ex-Polizist, Élcio Queiroz, wird ebenfalls als Täter des Mordes festgehalten.

Anielle Franco, die derzeitige Ministerin für Rassengleichheit, ist die Schwester von Marielle. Als sie die Nachricht über die Festnahmen im Zusammenhang des Mordes an ihrer Schwester hörte, drückte sie ihre Erleichterung über die Verhaftungen in ihren sozialen Medien aus.

„Gott allein weiß, wie sehr wir von diesem Tag geträumt haben! Der heutige Tag ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zu den Antworten auf die Frage, die wir uns in den letzten Jahren so oft gefragt haben: Wer hat Maris Tod angeordnet und warum? Ich danke dem Engagement der PF, der föderalen Regierung, der Bundes- und Staatsanwaltschaft und Minister Alexandre de Moraes. Wir sind der Gerechtigkeit näher gekommen“, schrieb Franco.

Der Mord wurde „akribisch geplant“

In dem Schriftsatz, in dem er die Inhaftierung der mutmaßlichen Drahtzieher anordnete, sagte Moraes, dass der Mord an Franco von den Brüdern Domingos und Chiquinho Brazão geplant und zusammen mit dem ehemaligen Polizeichef Barbosa „akribisch geplant“ worden sei, berichtete Folha de S. Paulo.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag erklärte der brasilianische Justizminister Ricardo Lewandowski, dass mit der Inhaftierung dieser drei Personen die Ermittlungen der PF im Mordfall Marielle Franco und Anderson Gomes abgeschlossen sind.

„Wir sind uns über die Täter dieses abscheulichen Verbrechens, bei dem es sich um ein politisches Verbrechen handelte, völlig im Klaren. Diese Phase ist bereits abgeschlossen. Die PF verfügt bereits über Informationen, um bei der Bundesstaatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Es gibt keine Frist für die Einreichung der Klage, aber es gibt genügend Beweise in den Akten, um dies zu tun“, erklärte er.

Für Lewandowski ist die Aufdeckung der Identität derjenigen, die Francos Verbrechen angeordnet haben, ein „Sieg“. „Es ist ein Sieg für den brasilianischen Staat, für die Sicherheitskräfte unseres Landes im Kampf gegen das organisierte Verbrechen“, sagte er.

Politischer Streit als Hauptmotiv

Der Minister bekräftigte auch, dass eines der Hauptmotive der Drahtzieher des Mordes an Franco ein Streit war, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 in der Gemeindekammer von Rio de Janeiro, dem Parlament der Stadt, über die Zulassung von Grundstücken im westlichen Teil der Stadt stattfand.

Damals planten die Verhafteten den Bau einer Wohnanlage in der Region Jacarepaguá, stießen aber auf den Widerstand mehrerer Abgeordneter, insbesondere von Franco. Sie war damals Mitglied der Partei Sozialismus und Freiheit (PSOL), und wollte das vorgesehene Gelände für soziale Zwecke nutzen.

Auf die Frage der Presse nach den bisherigen Enthüllungen der Ermittlungen und dem Zusammenhang zwischen ihnen und der Rolle der Milizen im Bundesstaat Rio de Janeiro sagte Lewandowski, dass dieser Fall der Auslöser für die Aufdeckung weiterer Fälle sein könnte.

„Was dieser Polizeibericht und die langwierigen Ermittlungen offenbaren, ist vor allem der Modus Operandi der Milizen in Rio de Janeiro, der ziemlich ausgeklügelt, komplex, über alle Bundesstaaten und durch verschiedene Aktivitäten verbreitet ist. Ich habe den Eindruck, dass wir von diesem Fall aus vielleicht andere Fälle aufklären oder zumindest den Faden eines Komplotts verfolgen können, dessen Dimension uns noch nicht klar ist“, so der Minister.