Lula kritisiert erneut Trump und die Bolsonaros

(Montevideo, 26. August 2025, La Diaria).- Bei einer Sitzung mit seinem gesamten Kabinett im Palácio do Planalto in Brasília hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erneut den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump scharf kritisiert und die Versuche Washingtons verurteilt, die brasilianische Souveränität zu untergraben.

„Die Regierung der Vereinigten Staaten verhält sich, als wäre sie der Kaiser des Planeten Erde. Das ist absurd. Trump bedroht weiterhin die ganze Welt“, erklärte Lula zu Beginn des Treffens, bei dem die Minister*innen die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellten und Prioritäten für das kommende Jahr präsentierten.

Brasilien sei ein souveränes Land mit eigener Gesetzgebung und Verfassung, betonte Lula: „Jeder, der in unsere 8,5 Millionen Quadratkilometer, unseren Luftraum, unsere Küsten oder unsere Wälder eindringen will, wird sich der Verfassung stellen müssen.“

Wie das Nachrichtenportal Metrópoles berichtete, trugen Lula und die meisten Minister*innen zu Beginn der Sitzung blaue Kappen mit der Aufschrift „Brasil é dos brasileiros“ („Brasilien gehört den Brasilianern“) – eine Anspielung auf die roten MAGA-Kappen („Make America Great Again“) von Trump und dessen Anhänger*innen.

Mit Blick auf die von den USA verhängten Zöllen auf brasilianische Produkte bekräftigte Lula seine Bereitschaft, jederzeit Gespräche über Handelsfragen aufzunehmen – allerdings nur unter der Bedingung, dass Brasilien auf Augenhöhe behandelt werde. „Was wir nicht akzeptieren werden, ist, dass man uns wie Untergeordnete behandelt. Das lassen wir uns von niemandem gefallen“, so Lula.

Zugleich forderte er alle Minister*innen auf, die Bedeutung der nationalen Souveränität in ihren öffentlichen Auftritten hervorzuheben: „Wir pflegen freundschaftliche Beziehungen mit allen, aber wir akzeptieren keine Arroganz.“

Kritik äußerte Lula auch an der Entscheidung der US-Regierung, dem Justiz- und Sicherheitsminister Ricardo Lewandowski das Einreisevisum zu entziehen – eine Maßnahme, die bereits andere brasilianische Behördenvertreter betroffen hatte. Er bezeichnete dies als „verantwortungslos“ und versicherte Lewandowski die volle Solidarität der Regierung.

Darüber hinaus griff Lula den Abgeordneten Eduardo Bolsonaro an, der von den USA aus gegen die brasilianische Regierung agiere. Er sprach von einer der „größten nationalen Verrätereien der Geschichte“.

„Was derzeit mit der Familie des Ex-Präsidenten und seinen Söhnen passiert, ist vielleicht einer der schwersten Verratsfälle, die ein Land jemals durch seine eigenen Bürger*innen erlebt hat.“, sagt er weiter. Eduardo Bolsonaro versuche, die Vereinigten Staaten gegen Brasilien aufzubringen und das eigene Land zu verleugnen. „Das ist inakzeptabel“, sagte Lula. Er forderte den Ausschluss des Abgeordneten aus der Kammer und kündigte die Schaffung einer „politischen Front“ an, um gegen diese Aktivitäten vorzugehen.

Lula kritisiert erneut Trump und die Bolsonaros von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.