Humanitäre Hilfe für Kinder, Senioren und Schwangere

(Mexiko-Stadt, 17. Februar 2026, la jornada).- Die kubanische Regierung gab bekannt, dass die am 12. Februar aus Mexiko eingetroffene humanitäre Hilfe den prioritären Bevölkerungsgruppen wie Kindern, älteren Menschen und Schwangeren zugutekommen werde.

Nach Angaben des Ministeriums für Binnenhandel des Antillenstaats, die über die kubanische Botschaft in Mexiko verlautbart wurden, sollen die von der Regierung der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo geschickten Güter im Umfang von 814 Tonnen in den Provinzen Artemisa, Havanna, Mayabeque und dem Sonderverwaltungsgebiet Isla dela Juventud verteilt werden.

Lebensmittel, Hygieneartikel und Milchpulver

Am Donnerstag, den 12. Februar, hatten die mexikanischen Schiffe Papaloapan und Isla Holbox die kubanische Hauptstadt Havanna erreicht; das erste hatte etwa 536 Tonnen Lebensmittel und persönliche Hygieneartikel geladen und das zweite ca. 277 Tonnen Milchpulver.

Die kubanische Regierung unter der Leitung des Präsidenten Miguel Díaz-Canel teilte mit, dass die von der „befreundeten Regierung Mexikos“ geschickte solidarische Hilfe aus Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln bestehe.

Diese Hilfe werde den Menschen in den genannten Provinzen zugutekommen, „vorrangig Kindern zwischen 0 und 13 Jahren, Menschen über 65 Jahren, Schwangeren und Kindern mit Untergewicht und zu geringer Körpergröße sowie Menschen in prekären Situationen in Havanna und Mayabeque“.

Der kubanische Minister für Binnenhandel versicherte, dass die Entgegennahme und Verteilung der Güter „mit der größtmöglichen Schnelligkeit durchgeführt wird“, so dass diese nach und nach in den genannten Gebieten eintreffen würden.

