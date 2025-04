Gründung einer nationalen Friedensbewegung

(Bogotá, 7. April 2025, Prensa Latina).- Die Gründung einer neuen Bewegung für den Frieden in Kolumbien soll eine Plattform zur Förderung von Maßnahmen gegen die bewaffneten Konflikte geschaffen werden, von denen derzeit verschiedene Gemeinschaften im Land betroffen sind.

Die Notwendigkeit, die Stimmen für eine Beendigung der Konfrontationen zu vereinen, wurde auf dem Friedenskongress am vergangenen Wochenende in Bogotá deutlich. An dem Kongress nahmen Hunderte von Vertreter*innen von Organisationen, Netzwerken und Plattformen der Zivilgesellschaft teil, die sich für ein friedliches Kolumbien einsetzen.

Die Veranstaltung, die von der Regierungsdelegation in den Gesprächen mit der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) einberufen wurde, hatte zum Ziel, eine Plattform zur Koordinierung, Leitung und Förderung der Entwicklung aller Friedensbemühungen zu schaffen.

Laut Senator Iván Cepeda, einem Mitglied des Verhandlungsteams, wird die Friedensbewegung in den kommenden Monaten durch einen Konsultationsprozess entstehen, der in den betroffenen Gebieten und Sektoren durchgeführt wird. Er hofft, dass die Bewegung sich auf einem zweiten nationalen Kongress im September formell konstituieren und mit der Arbeit an verschiedenen für das Land relevanten Themen beginnen kann.

Zudem ist er der Ansicht, dass die Bewegung zur Umsetzung des Friedensabkommens von 2016 und zur Reaktivierung eingefrorener oder ausgesetzter Dialogtischebeitragen könnte. Ein weiteres Ziel der Bewegung sei der Schutz der Bevölkerung, der Gemeindevorsteher*innen und der ehemaligen Guerillas, die in konfliktbetroffenen Gebieten leben in denen es immer wieder zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommt.

Die Regierungsdelegation bekräftigte in einem Kommuniqué die Notwendigkeit, den Frieden durch Dialog und Verhandlungen zu erreichen – sowohl mit Akteur*innen, die sich auf einen politischen Kampf berufen, als auch mit Gruppen, deren Gewalt durch territoriale Kontrolle und illegale Geschäfte motiviert ist.

„Wir gehen davon aus, dass der Frieden in Kolumbien immer mit den Händen der Bürger*innen und der großen Vielfalt, die wir sind, aufgebaut werden wird. Dies ist eine Garantie dafür, dass das Leben gedeiht und wir in der Lage sein werden, in der Demokratie und der Versöhnung voranzukommen“, erklärte die Delegation.

