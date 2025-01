(Lima, 31. Dezember 2024, servindi).- In Peru wurden 2024 nach Angaben des Informationssystems über Sterbefälle (Sinadef) bis zum 29. Dezember 1.992 Morde registriert, gegenüber 1.495 im Jahr 2023. Von diesem Anstieg sind vor allem die Regionen Lima, La Libertad und Callao betroffen, wo die Verbrechen nach Angaben der Behörden von Auftragskillern verübt werden und der Anteil männlicher Opfer hoch ist.

Die Nationalpolizei meldet für das Jahr 2024 insgesamt 2.126 Tötungsdelikte, von denen 1.125 auf das Konto von Auftragsmördern gehen. 577 waren schwere Tötungsdelikte, 162 einfache Tötungsdelikte und weitere 130 sind auf Raubüberfälle mit Todesfolge zurückzuführen, 102 waren demnach Femizide.

Nach Polizeiangaben wurden die meisten dieser Verbrechen mit Schusswaffen begangen (84 Prozent), und in 29 Prozent der Fälle benutzten die Mörder Motorräder, um vom Tatort zu fliehen, so die Tageszeitung La República. Die meisten Morde (58 Prozent) ereigneten sich auf öffentlichen Straßen, während zehn Prozent in Wohnungen und neun Prozent in öffentlichen oder privaten Einrichtungen stattfanden.

Zunahme von Erpressungen und Angriffen von Auftragsmördern

Der Grund für diesen Anstieg der gewaltsamen Todesfälle liegt nach Ansicht des Experten Juan Carbajal in der Zunahme von Erpressungen und Angriffen von Auftragsmördern. Diese Phänomene kommen demnach besonders in Städten wie Lima, La Libertad und Piura vor. Carbajal hat eine Analyse der Gewaltdaten des Landes durchgeführt.

Der ehemalige Innenminister Carlos Basombrío ist der Meinung, dass das Land bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Erpressung keine nennenswerten Fortschritte macht. Als eine der Hauptursachen für das Scheitern des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen in Peru wird die mangelhafte Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit zur Aufdeckung und Zerschlagung krimineller Organisationen genannt.

Drastische Zunahme von Morden in 2024 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.