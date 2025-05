Das Misstrauen gegenüber Präsident Milei wächst

(Buenos Aires, 5. Mai 2025, Prensa Latina) – Das Vertrauen der Argentinier*innen in die Regierung von Präsident Javier Milei ist den fünften Monat in Folge gesunken. Dies geht aus einer Studie der Universität Torcuato Di Tella (UTDT) hervor. Nach Aussage von Hochschuldirektor Ernesto Schargrodsky hat die Universität keine bestimmte ideologische Ausrichtung, sondern versteht sich als Raum für Ideenpluralismus und akademische Debatten, ohne mit einer bestimmten ideologischen Strömung verpflichtet zu sein.

Preiserhöhungen noch unberücksichtigt

Der von der UTDT erstellte Index für das Vertrauen in die Regierung (ICG) erreichte im April 2,33 Punkte, ein Rückgang von minus 3,7 Prozent im Vergleich zum März und minus 4,8 Prozentpunkte im Vergleich zum selben Monat im Jahr 2024, ein Abwärtstrend, der sich seit Dezember zusammenbraut, so die Studie. Dieser Rückgang zeigt sich in allen Altersgruppen, einschließlich der 18- bis 29-Jährigen, einem Teil derjenigen, die ihm im November 2023 zum Sieg bei der Präsidentschaft verholfen haben. Der Abwärtstrend wurde in den folgenden fünf Komponenten festgestellt: Fähigkeit, die Probleme des Landes zu lösen (-3,0 Prozent), Aufrichtigkeit der Beamten (-1,5 Prozent), Effizienz bei der Verwaltung der öffentlichen Ausgaben (-0,2 %), Gesamtbewertung der Regierung (-4,9 %) und Sorge um das Gemeinwohl (-9,7 %). In Genderfragen ging die Bewertung im April bei den Männern um vier Prozent zurück. Die Umfrage wurde zwischen dem 3. und dem 11. April durchgeführt, so dass die Reaktion der Bevölkerung auf die Nachricht von neuen Anpassungen aufgrund der Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds, die Öffnung der Wechselkursobergrenze und die Preiserhöhungen für Strom, Wasser, Gas, Verkehr, Mieten und Prepaid-Kliniken nicht in die Befragung einflossen.

Unterm Strich ergibt sich, dass das Vertrauen der Argentinier*innen in die Regierung des Libertären vergleichsweise 10,7 Prozent niedriger ist als der Rückhalt für Mauricio Macri im zweiten Jahr der Regierung im April 2017. Noch schlechter hatte die Regierung von Alberto Fernández im gleichen Zeitraum abgeschnitten.

Das Misstrauen gegenüber Präsident Milei wächst von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.