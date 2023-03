Bolsonaros Ehefrau geht in die Politik

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Montevideo, 25. März 2023, la diaria).- Michelle de Paula Firmo, Ehefrau des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, ist in die Politik eingestiegen. Mit der zuvor von Bolsonaro im Wahlkampf verwendeten Parole „Gott, Vaterland, Familie und Freiheit“ wurde sie Vorsitzende des weiblichen Flügels der Liberalen Partei. De Paula Firmo war bereits im Wahlkampf 2022 öffentlich in Erscheinung getreten, als sie versuchte, weibliche Wählerstimmen für Bolsonaro zu gewinnen.

Und wieder: „Gott, Vaterland, Familie und Freiheit“

De Paula Firmo geht inmitten eines kleinen Skandals in die Politik. Sie hat Schmuck nach Brasilien importiert, den das saudische Königshaus ihr und ihrem Mann geschenkt hatte. Laut dem brasilianischen Rechnungshof sind die Schmuckstücke irregulär ins Land gekommen und wurden der Steuerbehörde nicht gemeldet. Darüber hinaus gelten sie als öffentliches Gut Brasiliens und nicht als Privatbesitz. Am 24. März übergaben deshalb die Anwält*innen Bolsonaros den Schmuck an den Staat.

Auf diesen Skandal nahm die evangelikale De Paula Firmo während ihrer Ernennung zur Vorsitzenden des Frauenflügels der Liberalen Partei offensichtlich Bezug: „Spruch 31:10 sagt, die tugendhafte Frau ist wertvoller als Edelsteine“, sagte sie. „Heute seid ihr die einzigen Edelsteine, Frauen, die inspirieren, die den Unterschied machen, die für das Menschsein arbeiten und Realitäten verändern.“ Und sie fügte hinzu: „ich werde bei euch sein, ich werde durch ganz Brasilien reisen um zu lernen, um selbst zu sehen, was in jeder Gemeinde, in jedem Bundesstaat benötigt wird.“

Bolsonaro angeblich vor Rückkehr nach Brasilien

Während der Veranstaltung war auch Jair Bolsonaro zugeschaltet, der sich seit Monaten in den USA befindet. Mit feuchten Augen erklärte er: „Ich wäre natürlich gerne auf dieser Veranstaltung bei meiner Frau und meiner Familie, aber das Leben besteht aus glücklichen und traurigen Momenten. Und alles ist eine Prüfung für uns.“

Allerdings erklärte der Vorsitzende der Liberalen Partei, Valdemar Costa, am 24. März: „Bolsonaro wird am 30. März nach Brasilien zurückkommen. Er wird um 7:30 in Brasilia aus dem Flugzeug steigen.“ Auch der Senator Ciro Nogueira bestätigte die Informationen über die bevorstehende Rückkehr. „Ich habe heute mit unserem Chef gesprochen und ihm versprochen, dass ich einer der ersten Brasilianer sein werde, die am Flughafen auf ihn warten werden.“

Bolsonaros Ehefrau geht in die Politik von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.