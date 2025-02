(Mexiko-Stadt, 11. Februar, Prensa Latina).- Die mexikanische Regierung hat in einem Monat 540 Waffen vernichtet. Dies ist das Ergebnis eines Programms, bei dem Bürger*innen freiwillig und anonym Waffen gegen Geld abgeben können. „Vom 10. Januar bis zum 10. Februar haben wir insgesamt 540 Waffen eingesammelt, davon 439 Handfeuerwaffen und 101 Langwaffen, sowie 47 Granaten, 28.623 Patronen, 428 Magazine und 200 Clips“, sagte Innenministerin Rosa Icela Rodríguez. Einige der Gegenstände, die im Rahmen der Initiative “Ja zur Abrüstung, Ja zum Frieden” zusammenkamen, seien ausschließlich für die militärische Nutzung vorgesehen, wie Gewehre, Gewehre und Splitter- und Mörsergranaten, so die Innenministerin. Waffen in den in den Sammlungszentren der Hauptstadt, in Guerrero und in Chiapas abgegeben würden, „werden vom Personal des Sekretariats für Nationale Verteidigung an Ort und Stelle entsorgt, die Ausgleichszahlung erfolgt völlig anonym.“

Weg mit Waffen und Kriegsspielzeug

„Mit dieser Maßnahme verringern wir das Risiko, dass unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Leute mit Waffen hantieren und unglückliche Unfälle verursachen, die Menschenleben fordern oder auch dazu führen könnten, dass jemand im Gefängnis landet“, sagte sie. Im Rahmen des Projekts tauschen die Behörden außerdem Kriegsspielzeug gegen pädagogisches Spielzeug aus, um gewaltfördernde Gegenstände bei Minderjährigen zu beseitigen und ihnen beizubringen, dass „Konfliktlösung nicht den Einsatz von Waffen erfordert“. Die Bekämpfung der Ursachen von Gewalt ist eine der Achsen der Sicherheitsstrategie der Regierung, die noch drei weitere umfasst: die Konsolidierung der Nationalgarde, die Stärkung der investigativen Nachrichtendienste und die Koordinierung der Nationalpolizei.

Abrüstungsprogramm vernichtet 540 Waffen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.