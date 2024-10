AMLO geht, ohne erstes Morena-Verbrechen in Oaxaca aufzuklären

(Mexiko-Stadt, 30. September 2024, EDUCA).- Claudia Uruchurtu ist eine 51-jährige alleinerziehende Mutter mit einem großen Wunsch: „Dass die Leute, die uns regieren, nicht korrupt und schamlos sind“, schrieb sie 2019.

Claudia ist auch eine überzeugte Anhängerin von Präsident Andrés Manuel López Obrador AMLO, für den sie 2018 wegen seiner Anti-Korruptionsrede gestimmt hat.

Aus diesem Grund beschloss sie im selben Jahr, Großbritannien zu verlassen und in ihre Heimat Oaxaca zurückzukehren, um die vom Präsidenten angekündigte „vierte Transformation“ des Landes mitzuerleben. Paradoxerweise wurde Claudia Uruchurtu zwei Jahre nach ihrer Rückkehr nach Mexiko, im März 2021, Opfer eines gewaltsamen Verschwindenlassens durch Beamte der Stadtverwaltung von Nochixtlán, Oaxaca. Die Beamten gehörten Morena [Movimiento Regeneración Nacional, span. für Bewegung Nationaler Erneuerung] an, derselben Partei der auch Präsident AMLO angehört, dessen Korruptionsfälle sie aufgedeckt, dokumentiert und offiziell angeprangert hatte.

Der Fall von Claudia Uruchurtu gilt als das erste vollständig dokumentierte Verschwindenlassen, geplant und begangen von Agenten des mexikanischen Staates unter der regierung Morena, deren Gründer und moralischer Führer AMLO am 1. Oktober 2024 aus dem Amt des Präsidenten des Landes schied, ohne das Versprechen auf Gerechtigkeit, das er nach der Entführung gegeben hatte, eingelöst zu haben.

„Es ist sehr bedauerlich, was gerade in Nochixtlán, Oaxaca, passiert ist“, sagte López Obrador im Mai 2021, “wo eine soziale Kämpferin verschwunden ist, die Ermittlungen eingeleitet wurden und dann ein Beteiligter als geschützter Zeuge enthüllte, dass sie ermordet wurde und dass der Befehl angeblich von der Gemeindepräsidentin (Lizbeth Victoria Huerta), von der Partei Morena, gekommen war. Und die Anweisung lautet: Wer auch immer es ist, wir sind nicht hier, um Korruption und Straffreiheit aufrechtzuerhalten. Also, lasst uns den Fall aufklären.”

Trotz dieses Versprechens des Präsidenten wird die Aktivistin viereinhalb Jahre nach ihrem gewaltsamen Verschwinden immer noch vermisst, tot oder lebendig. Währenddessen werden die Personen, die des Verbrechens an ihr beschuldigt werden, sowohl von der Regierung des Bundesstaates (ebenfalls von der Morena-Partei) als auch von der Justiz des Bundesstaates Oaxaca bei dem Versuch unterstützt, das Verfahren gegen sie aufzuheben.

AMLO geht, ohne erstes Morena-Verbrechen in Oaxaca aufzuklären von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.