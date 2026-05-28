Zum Tod der Sängerin Totó La Momposina

Sie war eine der wichtigsten kulturellen Stimmen der afrokolumbianischen Gemeinschaften. Totó La Momposina. Über Jahrzehnte brachte sie Cumbia, Bullerengue, Mapalé und andere Musiktraditionen der kolumbianischen Karibik auf die Bühnen der Welt. Am 17. Mai ist Totó la Momposina – mit bürgerlichem Namen Sonia Bazanta Vides – im Alter von 85 Jahren in Mexiko verstorben.
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