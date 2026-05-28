Zum Tod der Sängerin Totó La Momposina

Totó La Momposina gestorben
Tóto la Momposina in Bogotá 2010 (Foto: Francois Viguie, Quelle: wikipedia; own work / Hasselblad camera; ohne Änderungen; Lizenz: CC BY-SA 4.0 Attribution-ShareAlike 4.0 International)

Sie war eine der wichtigsten kulturellen Stimmen der afrokolumbianischen Gemeinschaften. Totó La Momposina. Über Jahrzehnte brachte sie Cumbia, Bullerengue, Mapalé und andere Musiktraditionen der kolumbianischen Karibik auf die Bühnen der Welt. Am 17. Mai ist Totó la Momposina – mit bürgerlichem Namen Sonia Bazanta Vides – im Alter von 85 Jahren in Mexiko verstorben.

CC BY-SA 4.0 Zum Tod der Sängerin Totó La Momposina von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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