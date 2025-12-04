Heute begrüßen wir herzlich unsere compas von Ke Huelga Radio aus Mexiko-Stadt!

Seit 25 Jahren sendet dieses freie, soziale und eigensinnige Radio direkt aus der „Ciudad Monstruo“ – gegen Desinformación, gegen Kommerz, gegen den Staat, und vor allem: für die Menschen von unten, für Bewegungen, für diejenigen, deren Stimmen sonst kaum jemand hört. Wie entstand diese legendäre Radiostation mitten im Studierendenstreik der UNAM? Was bedeutet es heute, ein medio libre zu sein – unabhängig von Staat und Markt, technisch selbstorganisiert, rebellisch, poetisch und solidarisch? Und wie navigiert Ke Huelga die politischen Spannungen der sogenannten „vierten Transformation“ in Mexiko? Das erfahrt ihr in unserem Reinhörer

Ke Huelga Radio – 25 Jahre freies Radio aus Mexiko-Stadt von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.