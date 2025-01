Rebeca Lane ist Guatemaltekin, Rapperin, Feministin, Aktivistin … und Mutter. In ihrem letzten Album, Florecer von 2022, rappt sie wie gewohnt gegen Ungerechtigkeiten, machistische Gewalt. Sie singt aber auch, und das ist neu, über Menstruation und Mutterschaft. Die künstlerische und öffentliche Auseinandersetzung mit Schwangerschaft und Mutterschaft hat ihr einige Kritik eingebracht, auf die sie gleich in unserem Interviews antwortet. Das ganze konntet ihr auch schon mal in unserem Sommer- Special 2024 hören, zusammen mit anderer feministischer Musik.

Rebecca Lane: Viel mehr als Musik von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.