onda-info 631

Rechtsruck in Honduras und ChileHerzlich Willkommen zum onda-info nummer 631, zu dem euch heute Markus begrüßt. Zwei große Themen haben wir diesmal für euch: In Honduras ist auch über eine Woche nach den Wahlen noch nicht klar, wer der nächste Präsident wird. Klar ist nur, dass Donald Trump erneut massiv in die Wahlen eines souveränen Staates eingegriffen hat. Dazu ein Interview mit der Journalistin Iolany Pérez. Und in Chile droht ein Wahlsieg des Rechtsaußen-Politikers José Antonio Kast, gegen die linke Kandidatin der kommunistischen Partei, Jeannette Jara. Was das bedeuten würde, darüber berichtet Ute Löhnung in einem Beitrag aus Chile. Wir beginnen mit Nachrichten aus Mexiko, Peru, den USA und Honduras.

CC BY-SA 4.0 onda-info 631 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

