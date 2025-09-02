Deutschland hat bekanntlich den Kohleausstieg beschlossen. Doch weiterhin sind deutsche Firmen und Banken in das auch in Sachen Menschenrechte keineswegs saubre Kohlegeschäft verstrickt. Ein Ort, an dem die Kohleförderung besonders schlimme Auswirkungen hat, ist rund um die Mine El Cerrejón im Norden von Kolumbien. Dazu haben wir einen Beitrag von Lea Fauth. Im Nachrichtenblock berichten wir über eine Entschuldigung von Adidas, über den wachsenden Widerstand gegen neue Infrastrukturprojekte im Süden Mexikos, über eine Veranstaltung der globalen Rechten in Florida und über den Protest gegen die massive Ausweitung von Eukalyptusplantagen in Paraguay. Am Ende hören wir noch bei Radio Hispanohablante beim Freien Radio für Stuttgart rein.

onda-info 624 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.