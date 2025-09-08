Indigene Stickerinnen werfen Shein Plagiat vor

(Oaxaca de Juárez/Mexiko-Stadt, 30. August 2025, Amerika21).- Zapotekische Stickerinnen haben die Modeplattform Shein der kulturellen Aneignung beschuldigt. Shein biete eine Raubkopie ihres Korsetts mit Stoffmustern ihres Designs zum Dumpingpreis im Internet an, lautet der Vorwurf.

Die indigenen Textilgestalter wiesen darauf hin, dass ein aus Seidenfäden hergestelltes Korsett etwa 4.000 mexikanische Pesos (rund 180 Euro) koste, da es handgefertigt und mit großer Sorgfalt hergestellt werde. „Ein solches Korsett erarbeiten wir in 15 bis 20 Tagen, weil das Design Blume für Blume gestickt wird“, erklärte María Ruiz aus Unión Hidalgo, im Bundesstaat Oaxaca, in einem Interview mit der Lokalpresse.

Die Umwandlung der aufwändigen Stickereien in einfache Druckmuster würdige ihre Arbeit und das kulturelle Erbe der Zapoteken herab. Ihre traditionelle Kunst werde so auf ein kommerzielles Design reduziert, entrüsteten sich die Handwerker*innen. In der Region des Isthmus von Tehuantepec sind diese bunten Kleidungsstücke bei festlichen Anlässen zentraler Bestandteil der Aktivitäten.

Bislang hat Shein noch keine Stellungnahme zum Plagiatsvorwurf abgegeben. Das mexikanische Kulturministerium klagte Shein schon 2022 wegen der unzulässigen kulturellen Aneignung eines Maya-Designs an. Shein erzielte mit Online-Verkäufen im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar, annähernd so viel wie die traditionellen Bekleidungsfirmen Zara und H&M zusammen.

Die Plagiatsvorwürfe entfachen die Debatte über den Schutz der indigenen Kulturen Mexikos gegenüber großen internationalen Marken neu. Erst Anfang August geriet der deutsche Sportartikelkonzern Adidas in die Kritik, nachdem er ungefragt ein Design der traditionellen Sandalen der indigenen Gemeinde Villa Hidalgo Yalalag, ebenfalls in Oaxaca, kopierte. Adidas entschuldigte sich nach Protesten öffentlich. Wenige Tage später kopierte die Bekleidungsfirma Carhartt WIP Jacken, die im afro-mexikanischen Teufelstanz an der Küste von Oaxaca verwendet werden. Sowohl Adidas als auch Carhartt WIP nahmen inzwischen die kritisierten Produkte vom Markt.

In Mexiko ist seit 2022 ein Gesetz zum Schutz des kulturellen Erbes der indigenen und afro-mexikanischen Gemeinschaften in Kraft. Dieses Gesetz soll die künstlerischen Schöpfungen und das traditionelle Wissen dieser Gemeinschaften bewahren helfen und das kollektive Recht auf Eigentum verteidigen. Neben Geldbußen sieht es auch Gefängnisstrafen von zwei bis zehn Jahren vor, bisher sind jedoch keine Gerichtsurteile bekannt geworden.