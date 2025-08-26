Adidas entschuldigt sich für Plagiat

(Mexiko-Stadt, 22. August 2025, amerika21).- Der Sportartikelkonzern Adidas hat sich in der indigenen Gemeinde Villa Hidalgo Yalálag für das Plagiat eines traditionellen Designs entschuldigt. Am 21. August, keine drei Wochen, nachdem das deutsche Unternehmen die umstrittene Sandale Oaxaca Slip-On vorstellt hatte, verlas Karen González, die Leiterin der Rechts- und Beschwerdeabteilung des Unternehmens, eine Stellungnahme über das Plagiat: „Wir sind uns bewusst, dass diese Situation Unbehagen ausgelöst haben könnte, und entschuldigen uns dafür öffentlich“. Die Firma werde es in Zukunft vermeiden, „ohne ihre Anleitung“ mit dem indigenen Design zu arbeiten, sagte die Vertreterin von Adidas Mexiko.

In der kommunalen Versammlung des Zapoteken-Dorfes, an der auch zahlreiche Schuhmacher*innen teilnahmen, akzeptierten die lokalen Behörden die öffentliche Entschuldigung von Adidas. Während der dreistündigen Zeremonie stellte die Bevölkerung zudem die indigene Kultur des Bergdorfes vor, darunter das traditionelle Schuhhandwerk, das rund 85 Familien seit über einem Jahrhundert betreiben. Der Bürgermeister von Villa Hidalgo Yalalag, Erick Ignacio Fabian, dankte dem Team von Adidas Mexiko für diesen ersten Schritt. Die Konfliktparteien gaben nicht bekannt, ob schon ein Abkommen über eine Wiedergutmachung des Schadens erzielt wurde. An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter des Nationalen Instituts für Urheberrecht teil, die die Gemeinde in den juristischen Schritten beraten.

Der US-amerikanische Designer Willy Chavarra präsentierte die von ihm gestaltete Sandale am 4. August in einem Kunstmuseum in Puerto Rico. Sie sei „inspiriert vom traditionellen mexikanischen Huarache und seiner Entwicklung hin zu einem Grundelement der urbanen Chicano-Mode“, so der Designer. Kurz darauf protestierten die Lokalbehörden gegen diese aus ihrer Sicht kulturelle Aneignung und forderten Adidas auf, das Produkt vom Markt zu nehmen. Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum verteidigte das indigene Kulturgut und kündigte an, ihre Regierung bereite eine Klage vor. Angesichts der Kritik entschuldigte sich der Designer des Adidas-Modells am 10. August in einer Pressemitteilung und die Online-Verkaufsplattformen entfernten die neue Sandale aus ihrem Angebot.

