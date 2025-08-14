Agroecología ist eine soziale Bewegung, um Erde und Bäuer*innen gut zu behandeln und zu schützen. Organisch bedeutet hauptsächlich, dass keine Pestizide erlaubt sind. Und das Zertifikat zu bekommen kann ganz schön teuer werden. In der Agrarökologie hingegen dreht sich alles um die Symbiose zwischen den Bauern und der Erde. Und um die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln. Im Juli 2025 sind wir als npla– Team auf der Burg Ludwigstein und machen mit Freiwilligen des ICJA einen Radioworkshop. Und was entstanden ist? Hört selbst!

#21 Ausgetauscht- Agrarökologie: eine soziale Bewegung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.