Zwischen Anwerbung und Abschiebung: Kolumbianer*innen in Deutschland

Menschen aus anderen Ländern, die in Deutschland Schutz suchen: Da denkt mensch zuerst an Personen aus Syrien oder Westafrika – nicht an lateinamerikanische Länder. Auf Platz 10 der Herkunftsländer von AsylbewerberInnen stand im Jahr 2024 aber auch Kolumbien.

Das Land erlebt derzeit eine weitere Phase des bewaffneten Konflikts. Die Politik der „Paz total“, des totalen Friedens, wie sie die Regierung Gustavo Petro verfolgt, hat bislang kaum Früchte getragen.

Politik und Wirtschaft in Deutschland aber sehen in Kolumbien einen wichtigen strategischen Partner – vor allem in der wirtschaftlichen Kooperation. Die Ausländerbehörden wiederum erkennen die Fluchtgründe der Menschen aus Kolumbien selten an.

