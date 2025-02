(Belmopán, 11. Februar 2025, Prensa Latina).- Die Folgen von Trumps Abschiebestrategie sind auch in dem einzigen englischsprachigen Land Mittelamerikas zu spüren.

Das Online-Nachrichtenmagazin BreakingBelizeNews.com schreibt von knapp 900 Belizianer*innen, die sich nach Angaben der US-Behörden derzeit in Haft befinden und auf ihre Abschiebung warten. Ihre Rückkehr sei jedoch nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine einzigartige Chance für Belize. Außerdem hätten die Rücküberweisungen der Ausgewanderten die lokale Wirtschaft in den letzten Jahren wesentlich gestärkt, nun sei es an der Zeit, diese Großzügigkeit zu erwidern und die Wiedereingliederung der Menschen zu unterstützen. Dazu sei ein schnelles Handeln der Regierung gefragt, besonders in den Bereichen Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherheit, Bildung und Gemeinschaftssicherheit. Die neue Situation erfordere eine klare Strategie und einen festen Zeitplan, nach dem die stufenweise Anpassung und Integration in das gesellschaftausgewieseneiche und produktive Leben des Landes zu erfolgen habe.

