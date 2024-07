Migrant*innen berichten von Gewalt in Operação Acolhida-Unterkünften

(22. Juli 2024, Agência Pública).- Organisierte Kriminalität, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und ständige Angst: Die Mauern, die die Unterkünfte umgeben, beherbergen nicht nur die Venezolaner*innen, die in Brasilien Zuflucht gefunden haben, sondern auch die Unsicherheit, die sie erleben. Agência Pública berichtet in der Serie “Segredos da Operação Acolhida” (Geheimnisse der Operação Acolhida) von Migrant*innen und humanitären Helfer*innen, von Familien die lieber auf den Straßen von Boa Vista als in den für sie vorgesehen Unterkünften leben. Die Reporter*innen waren im Bundesstaat Roraima und besuchten die Unterkünfte im Juni dieses Jahres.

Hintergrund: Die Operação Acolhida

Die wirtschaftliche, soziale und politische Krise in Venezuela zwang die Bevölkerung dort massiv in andere Länder Südamerikas zu wandern. Roraima, der brasilianische Grenzstaat, wurde zum Tor für diejenigen, die in Brasilien Zuflucht oder Arbeit suchen. Schätzungen zufolge sind seit 2017, als die Migrationskrise begann, laut dem Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit mehr als eine Million Venezolaner*innen nach Brasilien eingereist.

Als Reaktion darauf startete die brasilianische Regierung im April 2018 eine Notfallaktion namens Operação Acolhida (zu dt. etwa Operation Willkommen). Die Aktion fand in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen UNHCR, der brasilianischen Armee, der Internationalen Organisation für Migration IOM und anderen nichtstaatlichen Organisationen statt.

Den Beschwerden zufolge seien die Unterkünfte jedoch zu Orten der Bedrohung und Gewalt für Geflüchtete geworden.

Familien bevorzugen die Straße statt der Unterkunft

Eine Frau wurde im Rondon 1, der größten und zahlreichsten Unterkunft der Operação Acolhida, mit dem Tod bedroht. Sie suchte Hilfe bei der damaligen humanitären 31-jährigen Mitarbeiterin Luana Pedroso (Name geändert). Diese traf die Entscheidung, die Armee nicht einzuschalten, die eigentlich für die Sicherheit von Unterkünften zuständig ist. Zuvor kam die ehemalige humanitäre Helferin zu dem Schluss, dass sie das Opfer noch stärker einer gefährlichen Situation aussetzen könnte, wenn sie die Armee um Hilfe bittet. „Ich musste eine Entscheidung treffen, auf mein eigenes Risiko: Ich fand einen Weg, um mit dem Leiter [der kriminellen Organisation] zu sprechen und zu sagen, dass die Situation eine Lüge war [um das Opfer vor dem Tod zu retten]“, sagte Pedroso.

„In den Rondons [Unterkünften der Operação Acolhida] ist die Situation tragisch. Es hat eine Kindesvergewaltigung gegeben“, sagte Luiz Perez (Name geändert), ein 50-jähriger Venezolaner. Er verbringt den Tag damit, mit seiner 40-jährigen Frau und seinen Kindern im Alter von sieben und zehn Jahren durch die Straßen von Boa Vista zu spazieren. Sie ziehen es vor, auf der Straße zu sein, anstatt in einem der Schutzräume, die für die Operação Acolhida eingerichtet wurden.

Perez und seine Familie verließen Anzoátegui, einen Staat in der Küstenzone von Venezuela, um in Brasilien ein neues Leben zu beginnen. Um die Grenze in der Stadt Pacaraima im Bundesstaat Roraima zu erreichen, musste die Familie trampen und lange Fußmärsche auf sich nehmen, um in vier Tagen knapp über tausend Kilometer zurückzulegen.

Nach Angaben der IOM gehören sie zu den 680 Menschen, die im Empfangs- und Unterstützungspunkt PRA schlafen. Neu angekommene Migrant*innen und Geflüchtete können dort zwischen 17 und 6 Uhr die Betten benutzen, drei Mahlzeiten am Tag erhalten und duschen. Nach Angaben der Organisation lebten zwischen dem 27. und 31. Mai 2024 schätzungsweise zusätzlich 200 Venezolaner*innen auf der Straße .

Perez‘ Besorgnis wird von anderen Venezolaner*innen geteilt, die beschlossen haben, in Brasilien ein neues Leben zu beginnen. Carlos Barbuena, 40 Jahre alt, sagte, er schlafe wegen der unsicheren Lage lieber mit seiner zwei Monate alten Tochter und seiner Frau auf den Straßen Boa Vistas, der Hauptstadt Roraimas, als in den Notunterkünften zu bleiben. „Es ist gefährlich [in Notunterkünften zu leben], wegen der [organisierten] Kriminalität dort“, sagte der Familienvater gegenüber Pública .

Als Reaktion auf die Berichte heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Entwicklung und Sozialhilfe, Familie und Hungerbekämpfung (MDS): „Die Task Force Humanitäre Logistik überwacht das Umfeld und die Strukturen der Operação Acolhida mit dem Ziel, Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren und in jedem Fall unverzüglich die zuständigen öffentlichen Sicherheitsbehörden einzuschalten“.

Das Ministerium betonte außerdem, dass „zusätzlich zur Beschäftigung von Unternehmen, die Überwachungsdienste anbieten, Militärpersonal beschäftigt ist, das täglich Patrouillen durchführt, ergänzt durch häufige und unerwartete Inspektionen. Zusätzlich wird ein Überwachungskamerasystem und physische Barrieren eingesetzt“.

Der UNHCR sagte, er äußere sich nicht zu „einzelnen Fällen von Verstößen gegen die Rechte von Menschen unter unserem Mandat“.

Bedrohung durch organisierte Kriminalität

„Einmal wurden vor einer der Notunterkünfte über Nacht Gebote des Primeiro Comando da Capital PCC [eine kriminelle Organisation aus São Paulo, die in Brasilien den organisierten Rauschgifthandel in weiten Teilen kontrolliert] auf einem der Gehwege gesprüht“, sagte eine ehemalige humanitäre Helferin, als sie nach der Präsenz krimineller Organisationen in den Notunterkünften der Operação Acolhida gefragt wurde. Der von ihr zitierte Fall ereignete sich im Jahr 2022 in der Unterkunft Rondon 1.

An dem Tag, an dem das Graffiti gefunden wurde, so die ehemalige humanitäre Helfer*in, hätte die Armee und das UNHCR versucht, die Graffiti-Gebote zu entfernen. Es habe abgesehen davon aber keine weitere Reaktion der Institutionen auf den Vorfall gegeben.

„Einige Leute aus der Bevölkerung [Venezolaner*innen, die in der Unterkunft lebten] sahen es, aber […] es war nur ein weiteres Zeichen für die ständige Unsicherheit in der Unterkunft und die Leute sagten: ‚Mein Gott, sie sind wirklich hier […] ich habe Angst, meine Wohneinheit zu verlassen’“, sagte sie.

Operação Acolhida teilte Pública in einer Notiz mit, dass „die oben genannten Graffiti nur einen Einzelfall darstellten und sich nie wiederholten, da sie von einer Gruppe minderjähriger Migrant*innen mit dem Ziel aufgesprüht wurden, Gerüchte zu verbreiten“.

Der ehemaligen Mitarbeiterin zufolge bezeichnet die dort untergebrachte venezolanische Bevölkerung die in den Unterkünften tätigen kriminellen Organisationen als „Syndikate“. „Wir wussten, dass der Tren de Aragua [die größte kriminelle Organisation in Venezuela] auch dort operierte, und diese Information wurde mit dem Geheimdienst der [brasilianischen] Armee geteilt“, sagte sie.

„Der Ursprung des Namens liegt darin, dass die kriminellen Gruppen anfangs die Kontrolle über die Gewerkschaften übernommen haben“, erklärt Roberto Briceño Leon, ein 73-jähriger Professor an der Zentraluniversität von Venezuela. Dem Professor zufolge kann die venezolanische Bevölkerung das organisierte Verbrechen auch als „pran“ – kurz für pranato, wie die kriminellen Gruppierungen in Venezuela genannt werden – und „tren“ bezeichnen.

„Ich habe gesehen, wie Menschen, die in der Gegend des Busbahnhofs lebten, enthauptet wurden, wie ihnen ein Arm oder ein Bein abgehackt wurde, weil dort eine venezolanische Gruppierung präsent war“, sagte der 40-jährige Fábio Cardoso (Name geändert), ein ehemaliger humanitärer Helfer, der vor kurzem die IOM verlassen hat.

Laut einer Untersuchung des Portals Roraima em Tempo wurden im Mai 2022 mindestens vier Menschen tot in der Nähe des internationalen Busbahnhofs Boa Vista aufgefunden. Alle wiesen Anzeichen brutaler Gewalt auf.

Eines der Opfer ist Bryan José de Jesus Hernandez, 30 Jahre alt, der tot und zerstückelt in der Nähe einer der Unterkünfte in der Nähe des Busbahnhofs aufgefunden wurde. Laut einem im Mai dieses Jahres von Pública veröffentlichten Bericht wurden vier Männer vom Staatsministerium von Roraima MPRR angeklagt, und es besteht der Verdacht, dass sie Teil der venezolanischen Verbrechergruppe Tren de Aragua sind.

Professorin Márcia Maria von der Bundesuniversität Roraima UFRR erwähnt, dass die organisierte Kriminalität die politische, wirtschaftliche und soziale Krise in Venezuela ausnutzte, um in Notunterkünfte einzudringen.

„Und obwohl sich die Armee in den Unterkünften befand, gab es bereits mehrere Beschwerden von Personen, die hauptsächlich mit der Familia Podrida [einer anderen kriminellen Organisation in Venezuela] in Verbindung standen“, betonte die Professorin. „Es wird also oft die Idee verkauft, dass die Präsenz der Armee Schutz garantiert, aber im Grunde ist das nicht so“, fügte sie hinzu.

Ein weiterer Fall, über den Luana Pedroso berichtet, ist der eines Mannes, der verdächtigt wird, eine Gruppe von Drogenhändlern anzuführen, und der jede Nacht in eine der Unterkünfte ging, um der Polizei zu entkommen.

„Es gab bereits Fälle, in denen eine Gruppe von Leuten versucht hat, Munition in die Unterkunft zu bringen, Leute, die in der Unterkunft Waffen benutzten und Drogen verkauften“, sagte Pedroso über eine andere Erfahrung, die sie in Rondon 1 gemacht hat.

In einer Erklärung antwortete das UNHCR, dass es sich „nicht mit Fällen von parallelen Machtgruppen befasst, da dies eine Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit ist“.

„In den etwas mehr als sechs Jahren, in denen die Operação Acolhida läuft, gab es bisher keine Hinweise auf kriminelle Vereinigungen, die in den Unterkünften operieren. Es sei darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Handlungen krimineller Organisationen in erster Linie und ausschließlich den Institutionen der Justiz und den Organen der öffentlichen Sicherheit obliegt“, so die Pressemitteilung der Operation.

Frauen berichten von Angst vor sexueller Gewalt und Belästigung

„Nein, es ist nicht sicher“, antwortete Ana Miranda (Name geändert), 37 Jahre alt, als sie nach der Sicherheit des PRA für die Frauen gefragt wurde, die dort Zuflucht suchen. „Damit wir uns sicher fühlen, müssen wir zu viert sein [Frauen, die sich durch den Raum bewegen]“, fügte sie hinzu.

Miranda saß zusammen mit ihrem Mann und ihrer 17-jährigen Tochter mit zwei Koffern vor der PRA, als sie von dem Pública-Reporter angesprochen wurden. Sie warteten darauf, dass sich die Warteschlange im Aufnahmezentrum verkürzt.

Die Einreise ist ab 17 Uhr erlaubt, die Ausreise ab fünf Uhr morgens. In Boa Vista werden Frühstück und Mittagessen von der brasilianischen Caritas-Stiftung geliefert, die mit der katholischen Kirche verbunden ist. Im Durchschnitt werden pro Schicht 1.000 Mahlzeiten ausgegeben. Das Abendessen wird von der brasilianischen Armee geliefert.

Die IOM verwaltet die PRA. Ursprünglich sollte sie als vorübergehende Unterkunft dienen. Aufgrund der ständigen Nachfrage nach Unterkünften für ganze Familien hat die Verwaltungsorganisation jedoch im Laufe der Zeit die Einrichtung fester Betten für angemeldete Venezolaner*innen zugelassen.

Laut Miranda verbrachte ihr Mann mehrere schlaflose Nächte um sie und ihre 17-jährige Tochter vor sexueller Gewalt zu schützen, die in der PRA vorkommen könnte.

„Er [ihr Mann] hat nicht geschlafen, um auf sie [ihre Tochter] und mich aufzupassen“, so die Venezolanerin. Miranda zufolge liefen viele Menschen durch die PRA, bei denen es sich nicht um Militärangehörige, sondern um Venezolaner*innen handelte, um für die Sicherheit der Unterkunft zu sorgen.

Mirandas Ehemann Roberto González (Name geändert), 49, sagte, er vermisse die Militärs, die in den Unterkünften umhergingen, während die Menschen schliefen. „Ich will damit sagen, dass die wirklichen Behörden wachsam sein müssen. Denn es gibt viele, die sich wie Schafe benehmen, aber keine sind“, sagte er und entschuldigte sich dafür, seine Frau unterbrochen zu haben, als sie sagte, dass andere Venezolaner*innen die Runde machten, um die Sicherheit der Unterkunft zu gewährleisten.

Das soziale Kommunikationsteam von Operação Acolhida antwortete, dass „die Patrouillen in den Unterkünften täglich Tag und Nacht von Militärpersonal und Sicherheitspersonal durchgeführt werden“.

„Es ist eine Umgebung, in der alles passiert, sexuelle Gewalt, Messerschnitte, Kämpfe und alles.“ Das ist also ein Zustand, in dem diese PRA-Population lebt“, sagte Fábio Cardoso, ein ehemaliger humanitärer Helfer. Er erwähnte auch, dass „die Operação Acolhida selbst alles getan [hat], um Fälle sexuellen Missbrauchs zu verbergen.“

„Der Schutz in den Unterkünften wurde noch nie gewährleistet. Vielleicht tagsüber ein wenig“, kritisierte Márcia Maria von der Föderalen Universität von Roraima UFRR. Auch Pedroso kritisierte dies während seiner Zeit bei der Operação Acolhida: „Wir hatten zum Beispiel eine Unterkunft mit 2.100 Menschen [Rondon 1], die mehr oder weniger bewohnt war; in der Nacht war dort gerade mal ein Soldat im Einsatz, höchstens zwei.“

Sofia Cavalcanti Zanforlin, Professorin an der Bundesuniversität von Pernambuco UFPE und Mitglied einer Forscher*innen gruppe zur Operação Acolhida, sagte, dass „Notunterkünfte keine Würde verleihen“, denn „das erste, was die Menschen verlieren, egal ob sie mit einer Familie oder allein sind, ist ihr Recht auf Privatsphäre.“

„Wie die Studie anhand der Berichte von Migrant*innen, die in den Unterkünften waren, und von humanitären Helfer*innen, die in den Unterkünften arbeiteten und unter der Bedingung der Vertraulichkeit mit den Reporter*innen sprachen, dokumentierte, sind [die Familien] weiterhin verschiedenen Arten von Gewalt ausgesetzt, sogar innerhalb der Unterkünfte“, sagte Zanforlin.

Ein Teil der Motivation für die Studie der UFPE-Forscher *innen war die Anhörung indigener venezolanischer Frauen der Warao-Ethnie, die nach Paraíba und Pernambuco gebracht wurden und von ihren Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Gewalt in den Operação Acolhida-Unterkünften in Boa Vista und Pacaraima berichteten.

„Die Berichte der Warao-Frauen, die wir zwischen Pernambuco und Paraíba getroffen haben, deuteten darauf hin, dass praktisch 100 Prozent während ihrer Zeit in der OPA [Operação Acolhida] in Pacaraima, Boa Vista oder Manaus irgendeine Art von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt – zumindest aber Belästigung – erlitten haben“, sagt die Forscherin Carolina Leite von der UFPE.

In der letzten Kabine der Damentoilette der PRA wurden die Teile des Schlosses von Männern entfernt, glauben die venezolanischen Frauen, die sie benutzen. Miranda sagte, dass sie und ihre Tochter es vermeiden, die Toilette zu benutzen, weil sie Angst haben, durch die Lücken ausspioniert zu werden. „Im Toilettenbereich gibt es einen Spalt, durch den man von der Männertoilette auf die Damentoilette schauen kann“, sagte sie.

Miranda zufolge hatte sie die Öffnungen in der Toilette mit Seifenstücken abgedichtet, doch sobald eine andere Frau die Kabine benutzte, waren diese bereits entfernt worden. „Da wir [sie und ihre Tochter] wissen, dass diese Toilette dieses Problem hat, warnen wir die anderen Frauen immer davor, sie zu benutzen“, sagte sie.

Miranda sagte, sie warte auf ein Treffen mit der IOM, um sich über den Zustand der Toiletten zu beschweren, die ihr, ihrer Tochter und anderen venezolanischen Frauen ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln.

Die IOM ihrerseits erklärte, dass in den von der Organisation verwalteten Räumen „qualifizierte Anhörungen und Informationssitzungen abgehalten werden, in denen unter anderem Meldewege wie die Notrufnummern weitergegeben werden; es wird Informationsmaterial verteilt und eine Koordinierung mit dem lokalen Schutznetzwerk vorgenommen, um den Schutz der untergebrachten Personen zu erhöhen und das Risiko von Gewalt zu verringern. Das Team der PRA steht der Aufnahmegemeinschaft zur Verfügung, und wenn eine Schutzsituation eintritt, wird das örtliche Netz aktiviert“.

Migrant*innen berichten von Gewalt in Operação Acolhida-Unterkünften von Nachrichtenpool Lateinamerika