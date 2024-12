Fachkräfte anwerben- Geflüchtete abschieben, warum?

Brasilien hat dieses Jahr ein Abkommen mit der deutschen Bundesregierung aufgekündigt. Ziemlich leise ging das vonstatten, ohne großen Medienwirbel. In dem Abkommen ging es darum, dass Deutschland brasilianische Pflegekräfte anwerben wollte. Und die Regierung Lula fand, das lief nicht so fair, wie es sollte. In den letzten Jahren gibt es immer mehr solcher Programme, um gut ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland zu holen, auch aus Lateinamerika. Das soll aber nicht nur ein Gewinn für Deutschland sein, sondern auch für die Herkunftsländer und die Fachkräfte selbst. Was ist dran? Mirjana Jandik hat den Check gemacht. Die Musik im Beitrag ist von Fabian Werfel.Der Poonal Artikel ist hier:

