Die „Socorristas en Red“ sind ein Netzwerk in Argentinien, das seit mehr als 10 Jahren Abtreibungen organisiert: sicher, schwesterlich, feministisch und selbstbestimmt. Ende 2020 kam endlich das Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen durch, doch die ultrarechte Regierung unter Javier Milei stellt die feministische Bewegung vor neue Herausforderungen. Ruth Zurbriggen von den Socorristas ist Ende Januar für eine Veranstaltung nach Berlin gekommen. Hier hört ihr eine Zusammenschnitt der Veranstaltung „Abtreibungsbegleitung in Zeiten der Globalen Rechten“. Einen Artikel dazu findet ihr im nd.

Niemals werden wir in die Klandestinität zurückkehren von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.